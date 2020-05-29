蔡英文訪銅鑼灣書店　連儂牆留言「自由的台灣撐住香港的自由」

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文繼昨（28）日公開譴責中國通過香港版《國安法》草案後，今（29）日現身甫於4月在台北重新開幕的銅鑼灣書店，並在書店內連儂牆上留下寫有「自由的台灣撐住香港的自由」便利貼。

蔡總統今日臨時新增行程，在上午11時前往位於台北市中山區的銅鑼灣書店參訪，並在書店內一面連儂牆上也貼了一張親筆寫下「自由的台灣撐住香港的自由」的便利貼；中國全國人民代表大會會議才於昨日通過制定港版《國安法》的決定，蔡總統今日造訪過去曾被中國政府打壓的林榮基與其書店，表達「撐香港」的立場。

蔡總統表示，此行是要探望林榮基，他離鄉背井到台灣，創業開了一間非常有特色的書店；蔡總統也感謝林榮基從過去到現在這段期間對於香港人權、自由、民主的堅持，「相信很多台灣人都希望向你表達溫暖致意，也希望你在這裡可以跟我們一起努力，為自由民主的發展一起來努力。」

林榮基在與蔡總統對談時表示，「很多香港人需要台灣政府伸出援手」，像是延長香港人在台灣居留的時間或放寬移民條件等；他也希望未來來台灣的香港人，也要承擔保護台灣的使命，「和台灣朋友一起。」

蔡總統則提及政府已經成立了專案工作小組，將會提供香港朋友協助，「前階段主要都是民間團體提供協助……現在是政府出面協調各部會……在這個過程裡面能夠提供給香港人更強化的照顧。」蔡總統指的是她在週三（27）提出的「香港人道援助行動專案」，將由大陸委員會負責規劃及協調關於對來台港人的居留、安置及照顧等服務。

林榮基則回應，「一個民主的政府跟一個獨裁的政權差異在哪裡，這個是我很有感覺的」，他提及，台灣近來接納越來越多香港人來台灣念書，因此他對台灣「蠻有信心。」

香港銅鑼灣店過去以販售遭中國政府禁售的書出名，2015年，包括林榮基在內的五名書店成員相繼在香港及東南亞失蹤，隨後再一次出現則是被中國因為不同原因居留，林榮基在隔年被釋放回港後，不顧北京的要求召開記者會，揭露自己在中國遭拘捕並脅迫認罪的經過。去年，林榮基因眼見香港政府即將通過《逃犯條例》，認為自己將會被遣返至中國，而在5月流亡台灣，隨後申請在台投資創業。

林榮基透過募資迅速籌得重啟銅鑼灣書店計畫的資金，顯現部分台灣民眾對於香港處境的關心，不過林榮基在書店正式開幕前夕，遭到疑似統派人士在街頭潑灑紅漆，而這已不是第一次有香港民主派人士在台灣遭到親北京人士騷擾或攻擊，所幸三天後書店仍正式開幕。

蔡總統在昨日透過社群媒體譴責中國通過港版《國安法》草案，將進一步壓縮香港的自由及相對獨立的法治，「隨著中國打破『50年不變』的承諾，香港的情勢惡化，也對區域的和平穩定造成衝擊。台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。」