宜蘭囝仔獲總統教育獎 越南版阿信「鄭翠玄」：未來為新南向努力

教育部5月13日公布「2020年總統教育獎」名單出爐！教育部指出，總統教育獎以奮發向上、不畏困境、熱愛生命的學習精神為選拔標準，今(109)年全國共推薦350人，經審慎初選，159人進入複選，複審委員赴各校實地訪視並推薦名單，最後提至總統教育獎委員會審議通過，共有56名學生獲獎，教育部鼓勵逆境中發揮人性積極奮鬥精神的學生，彰顯其足堪楷模優良品德或特殊才能所設立的獎項，得獎殊屬不易。

宜蘭縣長林姿妙昨(28)日於縣長會客室公開表揚榮獲「2020年總統教育獎」的3位宜蘭囝仔胡浩、陳景維、鄭翠玄。林姿妙縣長表示，這3位宜蘭囝仔都充分展現人生積極的一面，以順處逆、努力力爭上游、絕不輕易向命運低頭，充分展現生命的韌性與價值，他們以生命感動生命，極具有教育意義，亦是生命教育的楷模，更是大家學習的榜樣，也期許宜蘭囝仔繼續朝夢想勇敢前進。

榮獲2020總統教育獎的越南版阿信「鄭翠玄」同學，目前就讀國立蘇澳高級海事水產職業學校，鄭翠玄父母親都是越南人，她幼年喪父親，母親改嫁到臺灣，在2017年8月抵臺依親時，當時的她完全不識中文，但憑著「人一能之，已百之；人十能之，己千之」的信念克服語文障礙，隔年4月參加三級會計能力測驗就拿下宜蘭縣第一名，跌破眾人眼鏡，目前她已取得臺灣身分證，由於家境清寒，下課後到菜園種菜，假日在蘇澳市場賣菜貼補家用，吃苦耐勞她從不喊苦，被視為「阿信」的翻版；去(108)年底透過特殊選才錄取不分系清華學院學士班，成為蘇海創校一甲子考取清大的第一人。

鄭翠玄同學去年參加2019總統教育獎甄選未能如願，今年再度叩關終於得獎，鄭翠玄說：「得知自己獲獎後，我希望未來上大學後修法律學分，學成後想服務國內的新住民姊妹們，希望可以為臺灣新南向盡份心力，也希望藉由自己的例子，可以帶給弱勢和新住民的學子更大的勇氣不因經濟、文化弱勢而喪志，而要以正面的生命態度迎向人生，在多元、開放的臺灣社會，教育是可以讓人翻轉逆境新臺灣之子也可以不平凡。」

訊息來源：宜蘭縣政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)