(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 小怪獸們！LADY GAGA睽違四年再度發專輯囉！全新大碟「神彩」（Chromatica）和小天后亞莉安娜首度合體，也有艾爾頓強及韓團BLACKPINK獻聲，未發行前就已攻占各大排行榜，天后魅力果然無法擋！

LADY GAGA這張睽違4年的超級大碟「神彩」，先前由於受到疫情影響導致全球發行日期延後，如今終於在今（29）日於全球同步問世，尚未發行前就已經在各大排行履創佳績。

音樂公司表示，除了先前推出的破億年度神曲「Stupid Love」引起小怪獸們在網路上瘋狂模仿外，又和小天后亞莉安娜(Ariana Grande)首度合體，釋出超狂單曲「Rain On Me」，一舉刷新數位平台2020年單日最高點聽紀錄，並且拿下全台數位平台三座冠軍，MV更飆破5,200萬次觀看。

全新專輯除了找來小天后亞莉安娜合作之外，其實還找來了韓國超級女團BLACKPINK、樂壇長青樹艾爾頓強(Elton John)等人共同獻聲，橫跨東西樂壇不同世代的超強組合，專輯陣容可謂空前絕後。

LADY GAGA和亞莉安娜兩人在網路上玩起氣象預報，在家模仿氣象主播報導新聞的模樣令人發噱，一邊宣傳新歌外也鼓勵大家要積極正向(來源/Lady Gaga Instagram)

在先前參加電影《一個巨星的誕生》演出，並在台灣創下驚人10白金銷售佳績後，LADY GAGA這次帶著最擅長的流行舞曲正式宣告回歸，GAGA表示：「我想展示世界大眾會聽到的音樂，且這將成為他們生活的一部分，讓他們每一天都感受到快樂。」

她說，「我將我全副的心力、我感受到的痛苦、我從其他領域聽來的趣事、那些想向世界傾訴的話，我全都把他們放入音樂之中，我要讓這些音樂聽起來充滿活力且充滿純真」。

這張睽違四年、受到全世界矚目的流行專輯「神彩」是GAGA試圖呈現出來的一個虛幻世界，這個世界五彩繽紛、無拘無束，並且打破任何人類的想像，而這其實也是她製作全新專輯的目的，她希望大家藉由她的音樂受到鼓舞，成為最真實的自己、活出最真實的人生。

全新專輯「神彩」於今日5月29日全球數位上線，台灣實體專輯也將會在6月3日正式發行。