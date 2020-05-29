「台語溯源 歡迎指正!」日語化的台語字彙

西元1894年，清國與日本爆發「甲午戰爭」，清國的陸軍和海軍都不堪一擊，全面潰敗。翌年，清廷派大臣李鴻章與日本簽訂了「馬關條約」，將台灣和澎湖割讓給日本，從此開啟了日本統治台灣長達50年(1895~1945)的一段歷史。在這段不算短的半個世紀中，台語 (這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言) 裡的一些字彙難免受到日語的影響而產生「日語化」的現象。

日語裡的漢字發音分兩種：一種叫做「音讀」(おんどく)，另一種叫做「訓讀」(くんどく)。「音讀」係由模擬古漢音而來，而「訓讀」則純係日本讀音，與古漢音無關。

台語字彙的日語化大多是來自「音讀」。下面是目前台語中常見的日語化漢字的例子：

一、 「癌」－－台語音「gâm」。

古漢語沒有「癌」這個字，但有「喦」字。根據《康熙字典》的解釋，「喦」音「ㄧㄢˊ」，俗又作「岩」(ㄧㄢˊ)；也就是說，「喦」和「岩」兩個字的音、義均相同，都是指岩石而言。因此，古代的漢醫在病人身上發現有像石頭一般的硬塊(例如乳癌)時，就統稱之為「喦」。

到了近代醫學發達之後，發現在人體身上若干部位都有罹患「cancer」的可能。儘管「cancer」並不完全等同古代漢醫所謂的「喦」，但似乎有部分相關；因此日本人首先利用「喦」字加上部首「疒」，造了一個新字：「癌」。由於「喦」或「岩」字的「音讀」發音為「がん」(gán)【註1】，因此「癌」字也就跟著讀做「がん」(gán)。台語採用其近似發音，讀做「gâm」。

二、 「鳥」－－台語音「chiáu」(注音：ㄐㄧㄠˋ)。

在現代中文裡，「鳥」讀做「ㄋㄧㄠˇ」；但在古漢語裡則讀做「ㄉㄧㄠˇ」(與「屌」字同音)；《康熙字典》的記載：「鳥，都了切」可為佐證。(前一陣子有一款大尺寸牛仔褲的廣告詞：「再大的鳥也裝得下」看來是有典故的喔！) 由於「鳥」字的日語「音讀」發音為「ちょう」(注音：ㄐㄧㄛˋ) 【註2】，台語採取其近似發音，讀做「chiáu」(注音：ㄐㄧㄠˋ)。

附帶一提，既然古漢語裡的「屌」與「鳥」為同音，因此「屌」字的日語化台語也讀做「chiáu」(注音：ㄐㄧㄠˋ)。

三、 「缶」－－台語音「kan」(注音：ㄍㄢ)。

根據古籍《說文》的解釋：「缶，瓦器所以盛酒漿」；也就是說，古時候裝酒的容器都是陶瓷製的「缶」，所以台語裡有「酒缶」的詞彙，讀音「chiú-kan」(注音：ㄐㄧㄨ ㄍㄢ)。本來「缶」的漢音是「ㄈㄡˇ」，為甚麼台語的「酒缶」會讀做「chiú-kan」呢？原來這是來自「缶」的日語「音讀」發音「かん」(kan)【註3】－－這個唸法有點奇怪，顯然是他們將「缶」和「罐」兩字混為一談的緣故。

我們常看到有人將酒瓶寫做「酒矸」，尤其有一首膾炙人口的台語歌曲叫做《酒矸通賣嘸》，更讓大家以為「酒矸」就是酒瓶的台語詞彙。其實根據《康熙字典》的說法：「矸，山石貌」；也就是說，「矸」字是用來形容山石的樣子，完全跟酒瓶扯不上邊。因此，酒瓶的正確台語詞彙應該是「酒缶」(chiú-kan)，而不是「酒矸」(chiú-kuaⁿ)。

像這一類日語化的台語字彙其實不少，爾後有機會筆者會陸續與大家分享。不過從這裡我們可以看到，日語化的台語字彙是日本統治台灣半個世紀所遺留下來的產物，為原先的閩南語所無。從這個觀點看來，我們必須說，目前的台語並不等同於閩南語。

【註1】「岩」字的日語「訓讀」發音為「いわ」(iwa)。

【註2】「鳥」字的日語「訓讀」發音為「とり」(toli)。

【註3】「缶」字的日語「訓讀」發音為「かま」(kama)。