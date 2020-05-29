英國擬推動民主國家聯盟 　減少對中國科技依賴

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）外媒報導，英國政府擬聯合10個民主國家組成5G設備及其他科技供應聯盟，以降低對中國的依賴。

路透社引據泰晤士報（The Times）報導，英國政府已向美國提出組成「D10」（Democracy 即民主）聯盟的看法，成員包括G7成員國加上澳洲、南韓，以及印度；G7成員則有英國、美國、日本、加拿大、法國、德國，以及義大利。

英國首相強森（Boris Johnson）日前宣布英國將在2023年全面汰換國內5G建設中的華為產品，儘管隨後又有報導引據內閣官員指出，在2023年全面去除華為是不太可能達成的任務，頂多停止購買新的華為設備。

英國政府原先同意華為有限度地成為國內5G建設「非核心」技術的供應商，但卻遭到國會保守派議員、資安專家，以及美國政府反對，認為使用華為產品將有資安風險。

美國官員日前便曾祭出警告，表示若英國執意使用華為技術，美國將重新考慮與英國在情報分享上的合作，但當時英國仍舊傾向於和華為合作。

究竟是什麼原因讓英國在近期對華為的態度上出現如此巨大的轉變，有媒體便指出，雖然國內保少派對華為的反彈壓力一直存在，但新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發卻讓這樣的聲量更加擴大了。

鑑於此次疫情危機，英國內閣官員也開始希望減少英國對中國的經濟依賴，尤其是必需品，並計畫增加英國對戰略性的醫療及科技領域的自給自足性；英國的情報機構也在日前發出警告，表示英國需要重新評估與中國的關係。

武漢肺炎疫情在英國慘重，共有超過27萬人染疫，將近3萬8,000人死亡；此外，查爾斯王子（Prince Charles）及強森也相繼感染後康復。