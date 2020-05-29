種族歧視執法過當再現？美國明尼蘇達州暴動 州長出動國民兵

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）46歲非裔美人George Floyd在週一(25日)遭白人警察壓制喪生，再度引爆美國人對警察歧視性執法暴力的怒火，雖然當局已經宣布啟動調查機制，隨之而來的抗議還是變成與警方的暴力衝突，迫使州政府必須調動國民兵因應。

流出的影片顯示，George Floyd被警察以膝蓋壓迫頸部的方式壓制在地，雖然他多次向壓制的警察表示自己無法呼吸，希望能夠輕一點，最後警察仍然沒有鬆開，導致他逐漸沒了氣息，雖然警方後來解釋Floyd有使用假鈔的嫌疑，且不只不願配合調查還以行動拒捕，不斷發生的歧視性執法還是引發了外界譁然。

事件後的第二天，事發當地的明尼亞波里斯(Minneapolis)市就爆發了大規模的示威抗議，芝加哥、伊利諾、洛杉磯等地也有群眾響應，上百人齊聚Floyd喪生處哀悼，雖然發起人盡力維持抗議的和平並呼籲抗議者保持防疫社交距離，隨著參與者的增加，情況仍變得難以控制。

抗議的第二天人潮已經突破千人，部分抗爭者開始朝警方拋擲石塊，警方則佔據周圍制高點，以橡膠子彈、催淚彈與催淚彈驅離群眾，和平抗議最後失控並演變成暴動，街上佈滿塗鴉、公車站的玻璃遭到砸碎，商家則遭到縱火與洗劫，其中又以警員所屬的第三分局附近受損最為嚴重。

在市長的請求下，明尼蘇達州州長在昨(28)日正式調動國民兵維持秩序，宣布該區進入「和平緊急狀態」並呼籲群眾冷靜。

州長沃茨(Tim Walz)指出，Floyd的死亡應該以改革與司法正義作結，而非更多的死亡與破壞，明尼亞波里斯市長弗雷(Jacob Frey)則說，影片中壓制Floyd的警察應該被起訴。