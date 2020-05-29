【快訊】司法院長破例首度在「憲法法庭」宣示: 刑法「通姦罪」違憲！　

刑法通姦罪是否除罪，大法官29日下午4時將做出釋字第791號解釋，身兼大法官的司法院長許宗力（前）首度打破慣例，將率所有大法官到憲法法庭，... 刑法通姦罪是否除罪，大法官29日下午4時將做出釋字第791號解釋，身兼大法官的司法院長許宗力（前）首度打破慣例，將率所有大法官到憲法法庭，公開宣示釋憲結果。（中央社檔案照片）

大法官3月31日上午在憲法法庭言詞辯論，邀聲請人、相關機關等出庭表示意見，開放民眾旁聽。中央社檔案照

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）針對刑法第239條通姦罪、刑事訴訟法第239條「但書」是否違憲，即刑法通姦罪是否除罪化，大法官3月間進行言詞辯論後，今(29)日下午4時將在憲法法庭宣示解釋，開放民眾旁聽，網站同步直播。

大法官今天下午4時將做出釋字第791號解釋，身兼大法官的司法院長許宗力首度打破慣例，將率所有大法官到憲法法庭，公開宣示釋憲結果(如下圖) 。

圖為司法部長許宗力宣示情形 (司法院大法官5.29釋憲直播截圖)

許宗力正式宣告：

▲刑法第239條條文【違憲】，自即日起失效

理由: 違反憲法22條保障之性自主權基本權利與憲法23條比例原則，對性自主權與隱私權之干預過大

▲刑事訴訟法第239條但書規定【違憲】，隨239條之失效，亦自即日起失效

理由: 告配偶通姦罪又撤告，效力不及於相姦人，有明顯差別待遇，甚至產生報復效果，違反憲法第7條之平等原則，造成通姦罪實體受刑人數女性遠高於男性，甚至壓迫女性的實質不平等。

秘書長林輝煌補充說明

未來婚姻關係因通姦案受害之配偶，仍可引用民法第195條請求損害賠償

第 195 條內容如下：

不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵

害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償

相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。

前項請求權，不得讓與或繼承。但以金額賠償之請求權已依契約承諾，或

已起訴者，不在此限。

前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益

而情節重大者，準用之。

司法院大法官5.29釋憲後, 秘書長林輝煌舉行記者說明會(直播截圖)

中央社報導身兼大法官會議主席的司法院長，過去從未公開宣示解釋文，近年來司法院召開釋憲記者會，多由司法院秘書長主持，並宣導大法官會議的解釋文。此次通姦罪及撤回告訴之效力案解釋由司法院長在憲法法庭宣示，創下先例。

大法官3/31就刑法通姦罪是否除罪化在憲法法庭言詞辯論。不少檢察官對此認為，通姦罪難維繫婚姻，處罰無實益，不如廢了；另有法官則認為，應除罪化，但應有配套保護弱勢配偶。

背景說明:

■民國91年釋字第554號解釋，曾對刑法通姦罪做出合憲解釋。不過，包括台灣苗栗地方法院陳姓法官共18名法官及1名林姓男子，認為通姦罪有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。

■所謂刑法第239條條文為

「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」

■刑事訴訟法第239條但書規定，告配偶通姦罪又撤告，效力不及於相姦人，大法官今也將一併宣告是否違憲。

各界看法:

大法官於3月間在憲法法庭召開言詞辯論庭，邀聲請人、相關機關、鑑定人及法庭之友出庭表示意見。

■聲請釋憲的法官認為：

維護婚姻不應動用刑罰，刑罰無法確保夫妻性忠誠，而民事賠償有高度可替代性，希望大法官宣告通姦罪違憲。

■法務部則表示，通姦罪立法目的在於夫妻間忠誠義務、維護婚姻及家庭，雖個人自由越趨開放，但仍須限縮。

此外台灣社會對廢除通姦罪並未形成共識，依據民調顯示，反對廢除通姦罪者超過八成。

司改國是會議第五分組第六次會議於5月18日通過通姦除罪化決議:

建議廢止刑法第239條「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同」，以免造成壓迫女性實質不平等。

決議指出，若因故無法立即廢止刑法第239條，應即刻刪除刑事訴訟法239條但書之規定，回歸刑事訴訟法告訴不可分原則之適用。

■第五分組委員紀惠容、賴芳玉、林志潔等人解釋，刑法通姦罪的存在，於性別平權意識尚未發展、台灣性平法制多有缺漏的年代，有其保護弱勢配偶的功能。

不過，台灣現今已有家庭暴力防治法與性侵害防治法，於民法親屬篇內，就夫妻財產制、離婚有責與破綻主義、子女之監護，均已經符合性別主流化的標準，並以子女的最佳利益為親權行使之依歸。

因此，以國家刑罰權介入私人關係的通姦罪，委員們認為目前存在的正當性已屬薄弱。

第五分組委員也說，與通姦罪有關的刑事訴訟法第239條但書，為「告訴不可分」原則之例外規定，依此規定，配偶得僅對通姦的配偶撤回告訴，該撤回不及於相姦人，但此規定違反刑事訴訟原則，並造成通姦罪實體受刑人數女性遠高於男性，造成壓迫女性的實質不平等。

委員們也說明，根據實際案例，有主張受性侵害的告訴人，在性侵害案件因證據不足無法定罪，卻反遭被告配偶提告通姦有罪確定，導致「實務上常見性侵害被害人因恐遭行為人配偶提告通姦，而不敢舉發或告訴遭性侵害事實」，影響性自主權之保障與被害人告訴權行使。

■關於司改會議第五分組5/18做出「通姦除罪化」的初步決議，有法官認為這符合世界潮流，某種程度也能終結一些因通姦衍生出的徵信社蒐證亂象等，樂觀其成。

對此，有不願具名的資深法官認為，通姦罪中可以撤回對配偶（老公、老婆）的告訴，卻不能撤回「小三或小王」的告訴，異於告訴乃論規定；這樣的特殊化處理，會造成「女人為難女人、男人為難男人」的情況，也無法制裁最該被制裁、那位背叛婚姻的人。

因此，倘若通姦除罪化真的修法通過，符合世界潮流；從犯罪偵查的角度來看，通姦和強制性交等定義不同，一旦定義不同，舉證就會很困難；況且，過去曾發生徵信社在蒐證過程中，遊走法律邊緣的情況，通姦除罪化通過後，有助遏止徵信社為蒐證通姦偷情而衍生出的亂象。

■也有其他法官對於通姦除罪化，表達樂觀其成的看法；理由是，如果婚姻是一種身分行為，背棄了身分契約就要用刑法來制裁，這不是很奇怪嗎？要藉由刑法的制裁來保護完整家庭、身分契約關係，也是很奇怪的事情，因此支持通姦除罪化。

■中央社3月31日引述北部一名男性主任檢察官表示，從維繫家庭制度角度出發，通姦罪似有存在必要，但實務運作結果顯示，通姦罪無助降低離婚率，卻耗費司法資源，又得讓夫妻對簿公堂，權衡利弊，通姦罪是否有必要存在，不無疑問。

他說，近來法官審理通姦案，採證門檻高，除非抓姦在床，否則多半因無法證明性器接合交媾而判無罪，但過程中提告的一方可能為了蒐證而吃上妨害自由、妨害秘密官司，這樣的訴訟程序究竟懲罰誰。

■一名女性主任檢察官也認為，通姦罪的處罰沒有意義，因通姦案走上偵查庭的夫妻其實感情多已破裂，即使出軌者被判有罪，破鏡也難重圓，更何況實務上通姦罪的處罰幾乎都可易科罰金，感情的變異豈是數萬元罰金可以教化。

她認為，通姦罪一天不廢，檢察官仍得依法偵辦，包括將可疑衛生紙團送交鑑定DNA，其實都是在花費國家資源，但耗費心力偵辦的結果，無法達成立法的目的，不免讓人有白忙一場的感覺，不如循民事訴訟，讓被害人取得實質賠償更有實益。

■台北地檢署檢察官林達認為，通姦案畢竟與公共利益無關，是否該由為公益服務的檢察官介入值得商榷，若民意仍反對通姦除罪化，不妨參考外國法制，規定通姦罪只能由告訴人直接向法院提起自訴，而非經由檢察官偵查提起公訴，或許可為折衷方案。

■此外，最高法院法官徐昌錦曾出版「通姦除罪化－案例研究與實證分析」一書，他認為，通姦罪有除罪化必要，但許多婦女擔心除罪化將助長男性外遇，而女性手中再無任何籌碼保障自身權益，因此若要通姦除罪化，必須先解除疑慮，提出提高通姦及離婚損害賠償金額等配套措施保障弱勢配偶權益。

徐昌錦文章還提到，現實生活中通姦者不乏社會菁英、專家學者，顯見通姦罪的規範似僅具形式的意義，而不具實質規範效力，難認有「實效性」。

徐昌錦認為，若將通姦除罪化，必能減輕人民訟累及司法人員辦案負荷，提升裁判品質及司法信譽，防止刑罰不當肥大，也能符合「刑罰經濟」的思想內涵，與「刑罰動用越少越好」的國際刑事政策趨勢相互接軌。