台灣漫畫基地升級正式重啟　借鏡美國漫威、DC、日本動漫產業

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣漫畫基地升級軟硬體後已於28日重啟，強化漫畫產業銜接國際及跨域媒合功能，將延長營業時間。

由文化內容策進院(以下簡稱文策院)打造的台灣漫畫基地，自3月23日起閉館進行重新裝潢及空間升級作業，於昨（28）日正式對外開放。

文策院院長胡晴舫表示，圖像創作內容在本世紀，已從次文化轉變成為主要流行文化潮流，無論是美國的漫威或DC宇宙、日本動漫產業的蓬勃發展，都可見其巨大消費力和影響力。

台灣漫畫基地除延續「台灣漫畫專屬通路」、「創作者之家」、「國際櫥窗」及「辦理台灣漫畫媒合會」與「諮詢服務」等五大功能，文策院更將針對硬體空間及軟體人才服務升級，讓創作者及參訪者有更佳體驗，並強化漫畫產業銜接及跨域媒合功能。

台灣漫畫基地藉由重新裝修一樓書店空間、延長營業時間至晚上九點、創作空間引入會員制開放創作者租賃使用等硬體升級，提升台灣漫畫基地的來客數與設備使用率。

此外，為了解決創作者缺乏對接產業思維、產業在職人員需要進修充實等人才痛點需求，漫畫基地將推出針對大眾的「講堂」、針對創作者疑問的「進修課程」，以及和產業合辦之「原創漫畫創作營」，促進作品催生與媒合。

除了傳統媒合會活動外，漫畫基地提供客製化一對一諮詢服務，由資深且熟稔漫畫產業的「產業經理」協助，提供創作者各面向諮詢，鼓勵產業跨域媒合。自3月中旬至今，已累積30件諮詢需求及11件媒合需求，且已有1件跨域媒合簽約成案，增加內容開展的可能性。

除了場館的營運服務外，文策院支持催生原創內容，明年度與舉辦九屆的「巴哈姆特ACG 創作大賽」合作，透過新設獎項和獎金贊助的方式，鼓勵動畫、遊戲與漫畫產業的新秀勇於站上舞台，增加產製的質量，後續並導入文策院媒合機制，一條龍式的產業助攻，讓優秀作品能被市場看見。

文策院承接安錫國際動畫影展、法國安古蘭國際漫畫節等國際圖像創作類商展，以策展方式來呈現台灣圖像創作的精彩之處，除此之外並將作品帶至影視展、授權展等跨域媒合，帶領台灣圖像作品走向國際。文策院院長胡晴舫表示：「藉由大家協力，透過資金媒合，文策院更可及早闢出清晰可見的產業路徑。」

台灣漫畫基地正舉辦「花樣羅曼史-羅莉塔時尚特展」，匯聚台灣漫畫羅莉塔創作及服飾跨域設計展出，展期自即日至6月14日免費入場，展覽期間每週六還有設計講座及試穿拍照活動！歡迎民眾一起來漫畫基地參觀。