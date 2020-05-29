台灣文化部公共藝術入圍名單揭曉！台電攜手豪華朗機工走進社區融入人群

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)文化部公共藝術獎入圍創作充分展現藝術與環境融合，共有37案作品入圍。

文化部第7屆公共藝術獎公布入圍名單，「卓越獎」、「藝術創作獎」、「環境融合獎」、「民眾參與獎」、「教育推廣獎」及「民間自辦公共藝術獎」等6個獎項，共有37案作品入圍。

文化部表示，本屆報名案件型式多元、題材深刻，充分展現公共藝術作品與環境融合，也大幅提升民眾的參與度。以入圍卓越獎的案件為例：「台灣電力股份有限公司總管理處公共藝術設置計畫」，由台灣科技藝術團隊豪華朗機工打造的「太陽之詩」，藉由藝術進入社區的方式，以共同創作融入民眾的生活當中；「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統臺北車站（A1站）公共藝術設置計畫」，將蘊含歷史脈絡及文化性的作品，完美的融入捷運車站空間中。

入圍的還有：「桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫公共藝術設置計畫」，作品表現臺灣自然、人文、歷史精神，刻畫出桃園機場新藝術形象；「交通部高速鐵路工程局台灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫公共藝術設置計畫」，以全線多個設置點，集結國內外藝術家打造機捷豐富的藝術表現性；「國立清華大學合併工程國際公共藝術設置計畫」，作品傳達對自然的尊敬，構築虛與實的視覺饗宴。

公共藝術除了永久設置型的「硬體」作品外，近年越來越多臨時性及計畫型的設置計畫，加入民眾參與及教育推廣成分，讓公共藝術展現「軟性」力量。例如：「排灣族石板屋新建工程公共藝術教育推廣」，國立暨南國際大學透過興建排灣族石板屋，推廣原住民傳統建築文化，讓學生學習排灣族傳統建築知識，以課程、活動與自發性學生組織等方式，使石板屋不只是個被觀看的藝術品，而是能產生雙向互動的、有生命的藝術空間；「臺灣大學全校性公共藝術計畫（第二期）-水流心田」，以藝術駐校的方式，讓藝術家融入校園，引導師生以藝術的眼光及思維，重新解讀習以為常的校園環境，藝術家創作、環境交流及師生互動，都是作品的一部分。這些參與式的計畫深化大眾對藝術的認知與想像，開啟藝術與社會關係新視野。

此外，民間單位自發性投入公共藝術愈加蓬勃，自第四屆公共藝術獎開始設立「民間自辦公共藝術獎」，鼓勵民間單位設置公共藝術作品。本屆共徵得11案計畫，參選單位包括銀行業、保險業、飯店業、建設公司及基金會等。其中，入圍的「大灣草圳計畫」以生態共生工法，打造活水飛輪裝置，透過有趣的科技藝術互動裝置結合生態環境復育概念，藉由藝術介入讓市民與生活環境關係更緊密。連續兩屆的民間自辦公共藝術獎報名案件皆達10件以上，顯示來自民間的公共藝術美學逐漸發展茁壯。

文化部期望透過公共藝術獎的設置，以具體行動來鼓勵所有為公共藝術投入心血的藝術家、興辦機關及策劃團隊等，同時也藉此整合多方意見、延伸探討，持續推動國內公共藝術的發展與突破。除了彰顯公共藝術辦理成果，更重要的是增進大眾對公共藝術的認知及瞭解，讓人們留意到藝術與我們沒有距離，藝術之美即在我們的日常生活當中。