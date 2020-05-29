台灣三金影帝吳朋奉樹葬回歸熱愛土地　臉書「戀念朋奉哥」歡迎粉絲抒發心情

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)三金影帝吳朋奉將採樹葬方式回歸台灣這片他熱愛的土地，告別式將於6月7日新北市舉行，臉書上「戀念朋奉哥」專頁歡迎粉絲跟朋奉哥談心自在分享生活。

台灣三金影帝吳朋奉演活搖滾樂團茄子蛋「浪子回頭」的浪子一角，堪為台灣男子漢的代表，成名較晚的他卻也留下不少令人印象深刻的好作品，然而25日卻傳出他因腦中風導致顱內出血猝逝的消息，享年55歲，震驚各界讓人不捨。

吳朋奉來自外省籍家庭，有豐富的生命歷練，關心時事及生長的土地，曾台北電影節頒獎典禮上，倡議反核，成為許多藝人為理念發聲的表率。生前以流利的台語活躍於台灣影劇圈，致力推廣台語文化，並關心各種社會議題。

吳朋奉生前所屬的經紀公司金熙國際表示，告別式將於6月7日新北市立板橋殯儀館崇義廳舉行公祭儀式，原訂公開追思會部分，考量到家屬心情及疫情將取消，更重要的是一場嚴肅正經的追思會，不是他的風格。

尊重吳朋奉生前遺願，會採取環保的樹葬/植葬的方式，家屬正在尋覓好山好水的園區地點，讓大家想念他的時候，就可以過去散散步，跟他說說話，也如他生前的理念：愛護環境、建設一個更進步、開放、自由的台灣。

經紀公司也在臉書上開設「戀念朋奉哥」專頁，讓粉絲有個分享照片及抒發心情，也十分符合朋奉哥生前喜愛暢快自在談天的風格。



(來源/Facebook)