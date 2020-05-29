【未申請紓困】台北文華東方酒店將資遣212員工 議員憂回饋北市府協議生變

台北文華東方酒店每年要回饋客房、宴會廳供台北市政府使用，以換取容積率 (圖/台北文華東方官網) 台北文華東方酒店每年要回饋客房、宴會廳供台北市政府使用，以換取容積率 (圖/台北文華東方官網)

圖/台北文華東方酒店官網

更新時間: 2020-05-29 10:50

首次發稿: 2020-05-29 09:53

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北文華東方酒店將資遣212名員工，6月起暫停訂房服務，但餐廳及婚宴仍照常提供。交通部長林佳龍昨(28)日表示，文華東方酒店可能由於經營策略考量，未向交通部觀光局申請紓困，會了解及提供協助。

林佳龍昨上午列席立法院交通委員會前接受媒體聯訪表示，勞動部已介入協商，涉及大量解僱勞工部分，會保護勞工權益。

他說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，觀光業尤其旅宿業受很大影響，各飯店因應策略不一，五星級飯店中有像台北晶華酒店積極轉型，爭取國境限制時增加國民旅遊住宿率，也有像文華東方酒店，預期短期不會開放出、入境旅遊，決定不同因應策略，關閉客房部、裁員。

林佳龍表示，疫情衝擊有救急紓困，長期希望業者轉型升級，過度競爭就導致品質差，要怎麼讓台灣觀光業走向差異化，提供優質精緻服務，相信紓困期後，國旅會有很好的提升及推出好觀光產品。

他說，相信轉型升級會發展更好，如果決定退出市場，希望減少歇業導致的失業潮，觀光業採取的策略都有商業考量，交通部會協助並尊重市場機制。

林佳龍表示，預期年底前出、入境旅遊會有很大管制，重點是擴大國旅，從防疫旅遊到安心旅遊，希望觀光業踩線團示範，提供下波更優質旅程。

中央社引述林佳龍說，7月1日上路的安心旅遊補助會參考過去經驗，納入自由行與團體旅遊，結合食宿郵購行等相關產業，密切注意振興券發放，希望產生加乘效應。

林佳龍表示，觀光業是火車頭產業，要做好振興國旅，加上各種券的發放會有加乘效應，涉及不同部會業務，觀光局部分會以擴大國旅安心旅遊為主軸。

此外台北市議員發現台北文華東方酒店每年要回饋客房、宴會廳供台北市政府使用，因酒店出現資遣等情況，但回饋時間仍有9年，要求市府應盡快與業者洽談展延，否則權益恐受損。

對此，北市府產業發展局長林崇傑28日列席北市議會質詢時回應，目前未與酒店洽談展延，經議員提醒後，近期將會同財政局等單位與業者商談。財政局表示，若業者違約會求償。

北市議會財政建設委員會下午召開定期大會，國民黨議員鍾沛君詢問台北文華東方酒店與北市府協議內容。

鍾沛君表示，台北文華東方酒店近期發生資遣狀況，北市府曾與業者協議，透過回饋提供客房和會議場地換取容積率，調資料發現，民國107年豪華客房使用率算高，但宴會廳使用率低；108年客房、宴會廳使用率都下降，今年至今使用率也不高。

她認為，發生疫情前，市府就應跟業者洽談展延方案，不應在業者出現資遣等情形時，才進行洽談，若業者後續發生其他狀況，恐讓北市府及市民權益受損。

依台北市會展產業發展基金會提供內容，台北文華東方酒店從民國103年算起的15年，每年提供豪華客房185房次、大宴會廳16天、文華廳16天、東方廳25天、現金額度新台幣180萬元，供北市府進行城市外交觀光、市政宣導等政策使用；現金未使用完畢，可遞延次年使用，客房、宴會廳當年度要使用完畢。

台北市勞動局28日召開記者會，局長陳信瑜說，台北文華東方酒店27日將近7時提大量解僱計畫書，預定6月7日資遣212人，已受理審核；此酒店投保人數為863人，酒店在3月27日至5月27日曾通報資遣39人，這部分符合規定。

她說，台北文華酒店總共預定資遣251人，酒店27日晚近7時才提大量解僱計畫書，這部分違反大量解僱勞工保護法規定，28日會先發文請業者說明，若業者堅持在6月7日資遣212人，可依大解法規定，開罰新台幣10萬元以上至50萬元以下。

陳信瑜指出，酒店通報資遣39人未違法，但資遣212人部分，因未在60日前通知，涉違法，會清查員工身分，建議酒店可透過中央紓困方案和勞工達成共識，在疫情期間與勞工共體時艱。

她說，初步統計，酒店預定資遣212人名單包含孕婦，若資遣造成當事人權益損失，可向勞工局申訴，也希望酒店可延後孕婦或弱勢員工解僱日期。

根據大量解僱勞工保護法規定，同一事業單位的同一廠場僱用勞工人數在500人以上者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數五分之一或單日逾80人；或是同一事業單位在60日內解僱勞工逾200人或單日逾100人，應在60日前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員並公告揭示。

鏡周刊報導，台北文華東方共有員工863名，其中飯店部門有500多人。客房服務何時會重新開啟，文華東方直言，必須視疫情發展而定，待疫情過後，國際觀光旅遊再次熱絡時，台北文華東方酒店會盡快回復全館運作。

台北文華東方酒店前身為中泰賓館，董事長林命群就是中泰賓館第三代。

圖/台北文華東方官網