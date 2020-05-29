新聞自由告急！無國界記者組織譴責中國強推香港版《國安法》措施　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）香港版《國安法》草案28日在中國全國人民代表大會高票通過決議，無國界記者組織（Reporters Without Borders, RSF）對此予以譴責並表示，香港特別行政區在2047年前應保有自治地位，新法將對當地記者和新聞自由造成危險。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂(Cédric Alviani)表示，若北京成功實施港版國安法，香港居民將不能再假設當地的新聞自由和記者安全有所保障。中國政府最常拿國家安全當藉口來正當化其監禁記者的行為，這些記者處在生命被威脅的狀態，有時甚至被判無期徒刑。

中國全國人民代表大會28日對《國安法》，全稱為《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，進行表決，並要求香港採取措施「維護國家安全」，其中包含「預防並懲處任何外國勢力在香港進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動」的措施。

RSF表示，香港為前英國殖民地，本應在2047年前享有「一國兩制」原則下保障的新聞自由等各種權利。如今北京透過新法加強控制香港的力道，無疑讓中國的專制政府可以更輕易地踐踏這些權利。

香港在RSF世界新聞自由指數報告的排名已從2002年的第18名下滑到2020年的第80名。中國是全球最大的記者監獄，目前至少有113名記者遭到監禁，該國在2020年的報告中名列第177名。