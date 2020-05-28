台灣15國語防疫影片獲國際肯定 高醫還邀法籍醫師配音

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）武漢肺炎疫情趨緩，高雄醫學大學附設中和紀念醫院特別錄製一支15國文字、3國配音的防疫影片，並邀請來台進修的法國醫生協助配音，向國際分享臺灣的防疫經驗。

高醫附設中和紀念醫院院長侯明鋒表示，這是國內首次製作多國語言的防疫宣導影片，長約23分鐘，曾在3月初的美國哈佛、臺大及高醫三校越洋視訊會議上摘錄片段播放，讓臺、美兩地名校印象深刻。

這支影片源自今年3月初，衛生福利部疾病管制署(CDC)指定高醫附設中和紀念醫院製作防疫宣導影片，供國內各醫療院所線上學習。之後將影片翻譯成各國語文，包含義大利、希伯來、希臘、阿拉伯、日文、韓文、印尼文、越南文、土耳其文、馬來西亞、德國、西班牙等13種語言， 此外，前來高醫外科部進修的法籍醫師馬克也獻聲法語配音，加上原本的中、英文版，共有3種譯音、15國文字。

參與高醫影片配音的法籍醫師馬克(LE ROUX MARC-KEVIN)表示，年初亞洲疫情嚴峻，歐洲反而沒甚麼疫情，當時家人很擔心，還請姐姐來臺時多帶了好幾盒口罩，還好醫院有供應醫護人員充足的口罩，沒想到後來疫情轉向歐美，疫情比亞洲還嚴峻。月底即將返國的他笑說，「現在換成我要多帶些口罩回法國給家人」。

來台進修的新加坡籍醫師沙米夏(Savitha ramachandran)表示，去年12月初到高醫時，亞洲疫情剛爆發，新加坡的醫院紛紛召回在國外受訓的醫師，但唯有沙米夏沒被召回，「因為大家都肯定臺灣的防疫」，她認為，臺灣實施出入境管理，使疫情得以獲得控制，是優於其他國家之處。

羅馬尼亞籍醫師保羅亞歷山大(Paul Alexandru MAN)則表示，來臺之前，家人都很反對，但臺灣防疫成果讓世界看到之後，家人反而叫他不要回來歐洲，讓他啼笑皆非。他會將在高醫學習的防疫措施帶回歐洲，讓更多人看見臺灣的努力。

防疫總動員影片(法文)

防疫總動員影片(中文)

防疫總動員影片(英文)