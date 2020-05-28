總統府29日提名 台灣考試院長黃榮村副院長周弘憲

總統府預計29日提出考試院正副院長與9名考試委員名單，考試院長與副院長被提名人分別是前教育部長黃榮村（左）及銓敘部長周弘憲（右）。（中央社... 總統府預計29日提出考試院正副院長與9名考試委員名單，考試院長與副院長被提名人分別是前教育部長黃榮村（左）及銓敘部長周弘憲（右）。（中央社檔案照片）

總統府預計明天提出考試院正副院長與9名考試委員名單，考試院長被提名人是前教育部長黃榮村、副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲。

人事案將於6月下旬的立法院臨時會審查，通過後將於9月1日上任。

考試院第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，新任考試委員109年9月1日就職。立法院去年底三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年。

總統蔡英文520就職演說宣示，9月上任的考試院新團隊，提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。

考試院正副院長及考試委員名單，呼應總統就職演說對於國家人力資源部門的定位，將提名黃榮村出任考試院長、副院長由周弘憲出任。

黃榮村小檔案

出生：1947年3月30日

學歷：台灣大學心理系博士

主要經歷：

台灣大學心理學系主任

台灣大學教育學程中心主任

行政院國家科學委員會人文及社會科學發展處長

行政院政務委員

921災後重建推動委員會執行長

教育部長

中國醫藥大學校長

周弘憲小檔案