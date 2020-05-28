副總統賴清德參訪台語文創園：台灣主權民主是保護母語的主因

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）副總統賴清德今（28）日前往彰化縣參訪「台語文創意園區」，對於中國全國人大通過「港版國安法」一事，賴清德表示，在這香港民眾面臨風雨的情況下，因為台灣擁有真正的民主自由及主權，才得以讓台灣各族群的母語成為台灣的母語。

副總統賴清德今（28）日受邀前往「台語文創意園區」參觀，陪同的前彰化縣長周清玉表示，賴副總統從擔任行政院長時就很重視臺灣本土文化基礎價值的保存，期待在他用心的帶領之下，語言文化價值更能得以保存並發揚光大。

副總統賴清德表示，「台語文創意園區」是姚嘉文資政夫婦爭取，各級民代，以及臺灣有志人士共同努力打拚的成果，在擔任行政院長時就曾來過，那時就很欽佩，尤其推動國家語言發展法已三讀通過，如願讓臺灣各族群的母語都成為臺灣的母語，我們要用自己的意志來保護我們的母語，特別對園區有貢獻的人致上最大敬意。

賴清德表示，最近中國強力通過的「港版國安法」也引起一些對台灣前途的討論。台灣因為有真正的民主自由及主權，才能推動、保護自己的母語。

此外，彰化縣長王惠美一心懸念彰化市鐵路高架化，今天再度當場拜託賴副總統能再推一把，王縣長表示她在擔任立委時就持續為彰化市鐵路高架化請命，當時行政院長的賴副總統曾允諾幫忙，且縣府已經送件至交通部，請賴副總統務必要再「PUSH」推一下。

賴副總統表示，彰化市鐵路高架化是彰化人的心聲，過去在魏明谷當縣長的時候他就積極爭取這項重大建設，只要核定，不會因為換人，重大建設就沒有了，中央的執政是有延續性的。

賴副總統說，過去在魏明谷縣長曾積極爭取這項重大建設，中央的執政有延續性，且縣籍立委也都在立法院積極爭取，彰化縣的發展需要藍綠共同合作，台灣更是要團結，才有辦法面對外來的挑戰。