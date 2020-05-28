不用出國就能享受夢幻 澎湖福朋喜來登打造絕美海島度假婚禮

誰說海島婚禮一定遠在天邊？飛行不到1小時就能抵達的澎湖，擁有得天獨厚的海島景緻，不用出國就能擁有絕美夢幻的海島度假婚禮！

結婚是人生的重要日子，每一對新人也希望擁有至臻完美的婚禮，締造永誌難忘的珍貴回憶。為了協助新人打造夢寐以求的婚禮，澎湖福朋喜來登酒店善用地理優勢，精心推出一系列海島婚慶套裝，包括全新港景池畔戶外婚禮、海島沙灘婚禮，星星點火下的After Party，更有搭乘法式頂級帆船結合輕蜜月的旅拍婚紗、五星團隊打造的求婚必勝專案，於一年一度的夏季盛事花火節搭乘遊艇出船，置身於絢麗煙花以及99朵玫瑰花束的佈置中，燦爛夜景令人目眩神迷；亦或是在海天一線的無邊際泳池水中舞台、沙灘上來一場絕美浪漫的海島求婚，全心全意為新人締造最浪漫動人時刻。讓無論是舉行戶外証婚、亦或是婚紗照旅拍的新人們、準備求婚的戀人們，都能彷彿置身在唯美電影場景般的夢幻。

Yes! I do求婚驚喜計畫 碧海藍天許下終身

澎湖福朋喜來登酒店浪漫推出「Yes! I do海島求婚專案」，由五星級求婚團隊專屬打造，可選擇於一年一度的夏季盛事花火節搭乘遊艇出船，置身於絢麗煙花以及99朵玫瑰花束的佈置中，燦爛夜景令人目眩神迷；亦或是在海天一線的無邊際泳池水中舞台、沙灘上來一場絕美浪漫的海島求婚，浪漫優雅的奢美意境，在這裡求婚絕對能打中女生的心！澎湖福朋喜來登也貼心布置求婚專屬房，為美好日子增添浪漫氛圍，以及安排在氤氳夢幻的藍洞享用情人燭光晚餐，化身偶像劇的主角，共譜閃閃發光的戀曲，打造獨一無二的專屬記憶！邀請新人前來澎湖許下終身，預習神夢幻等級海島度假婚禮！

「Yes! I do」海島求婚專案，入住港景豪華雙人客房，含求婚主題浪漫佈置，加贈求婚浪漫組: 99朵玫瑰花束、氣泡酒、愛心馬卡龍，兩天一夜11999元起。另可加購無邊際泳池水中舞台包場求婚、沙灘浪漫求婚、海上遊艇包船求婚，並提供求婚應援的親朋好友住宿優惠。



到夢幻的海島聖地婚拍去吧！旅拍婚紗結合法式浪漫帆船、野餐風遊艇、無邊際泳池水中舞台

澎湖唯一五星酒店-澎湖福朋喜來登酒店，以海島燈塔造型做為飯店地標性的象徵。在夜色裡邂逅澎湖福朋喜來登酒店是最浪漫的方式，點上熠熠燈火的燈塔造景就是最稱職的導引，踏入酒店，以現代簡約並結合澎湖海島風情的空間流露低調奢華氛圍，就連大廳也能拍出棚拍級婚紗照片！

澎湖福朋喜來登更結合海島特色，頂級法式浪漫帆船、野餐風遊艇、無邊際泳池水中舞台，就是要讓新人拍出仙氣唯美的浪漫大片！在蔚藍海景與法式純白帆船的畫面裡，最美的是你們之間的愛情；正逢花火節期煙火絢爛的遊艇航行，記錄下夜色美景與動人回憶；亦或是延伸至大海的無邊際泳池水中舞台，拍出海天一線的壯闊感。澎湖蔚藍海景與特殊玄武岩地質，有著遺世小島的渡假氣氛，還有著人文濃厚的古街文化，堤道彎彎曲曲延伸入海的神秘夢幻天堂路、柱狀玄武岩的壯闊景色、浪漫無敵的貝殼沙灘、彷彿愛情海中的希臘聖托里尼島外垵、台灣最早的傳統二崁聚落，旅拍婚紗到澎湖，一邊拍婚紗一邊輕蜜月旅行，用影像來見證這段幸福之旅。

「海島婚拍」專案，三天兩夜新人+婚攝團隊，套裝價39,999元起！新人入住浪漫蜜月佈置的港景豪華雙人客房(含每日早餐)、無邊際泳池水中舞台包場拍攝，任選法式帆船或野餐風遊艇，再加贈宜客樂海港百匯自助晚餐；婚攝團隊入住豪華雙床客房，含每日早餐及婚攝拍攝用保姆車。

海島度假婚禮：全新打造池畔戶外婚禮、海島沙灘婚禮

想來場夢中的婚禮，不需要出國花大錢，小資族也能輕鬆擁有！不出1個小時即可抵達，省去簽證手續的繁瑣、語言習慣的隔閡，還多了一望無際的碧海藍天與白色沙灣相伴，在澎湖就能享受如夢似幻的浪漫戶外海島婚禮，與至親好友共享著幸福的愉悅，一場渡假氛圍的婚禮，留下獨一無二的美好回憶！

澎湖福朋喜來登酒店海島地利優勢，打造夢幻渡假婚禮，海島風的沙灘婚禮、戶外的池畔婚禮和優雅的室內婚禮饗宴，實現女孩的浪漫夢想！散發著港灣風情的無邊際泳池，陽光明媚的灑落在如詩如畫的池畔婚禮，亦或是徜徉在景色優美的藍天大海，沐浴於西式證婚的浪漫氛圍中舉行一場沙灘婚禮，新人可全程在池畔、沙灘舉辦儀式、宴請賓客，也能選在池畔舉辦儀式後，移步至室內豪華宴會廳宴客。

乘著沁涼的海風在戶外來場盡情歡暢的After Party，把握難得時光和與會親友們談天說地，分享新婚的雀躍與欣喜，相信這也是新人們最期待的環節之一！不論是夜幕降臨，在戶外花園舉辦星光港灣雞尾酒派對；或是在海天一線的美景、白色沙灣打造一場小型的After Party，都能為婚禮增添不同風格的點綴。海島度假婚禮證婚專案：36,000+10%起，細節請洽06-927-1005訂席中心。