華國端午 龍粽登場 經典款加限量隱藏版風味粽

後疫情時代，台北華國大飯店集結館內餐廳，加碼推出三款隱藏版私房粽─ 和牛但馬粽(NT$250/顆)、泰式香茅粽 (NT$200/顆)、紫芋香甜粽 (NT$80/顆)，讓期待回歸正軌、放肆過端午的食客盡情品嘗。加上長銷經典「黃蒲香荷禮盒」欖菜鮮肉粽、紫米雪蓮粽、特製香綠粽 (每袋3種口味、各2入，售價NT$790)，六款飄香粽禮，端午龍粽登場。

首次推出的私房粽【和牛但馬粽】(NT$250/顆) 以飯店與日本百年和牛品牌合作餐廳「華國但馬屋」發想製作，挾引進頂級原塊和牛氣勢，以大塊A5和牛腿肉入餡。主廚將泡製後的糯米與香菇、油蔥、開陽蝦米等拌炒香氣，後蒸50分鐘再填入以味醂、辛香料等滷製入味的A5和牛，和風香腴，粽肉軟嫩回味。西廚傾力研發的【泰式香茅粽】(NT$200/顆) 將長糯米先以檸檬葉、香茅浸泡8小時後，使用泰國傳統冬陰功醬拌炒上色，再蒸煮20分鐘，夾著大顆鮮干貝及草蝦，鮮香獨特，讓華國端午吹起陣陣南洋風。潮廣餐廳「帝國會館」看準近期當紅的紫色風潮，把大甲芋頭製成的香綿芋泥球，與蜜漬蓮子、龍眼肉，包入黑長糯米混合的【紫芋香甜粽】(NT$80/顆)裡，內餡細綿、粽米軟Q的口感相當好吃。6月11日前預訂可享早鳥9折優惠價。

長年熱賣的經典粽【黃蒲香荷禮盒】延續傳統工法，嚴選在地食材、秉持「傳統養生概念」生產的年度粽禮，有潮汕鮮滿【欖菜鮮肉粽】、營養細緻【紫米雪蓮粽】，以及粒粒透香的【特製香綠粽】，3款組成團團饒味、清雅時尚的香荷粽禮，每袋3種口味（各2入），售價NT$790。

其中最廣受好評的獨家口味【欖菜鮮肉粽】，是以橄欖和芥菜經多道工序精製的欖菜為主，為潮汕地區常見的醃菜，滋味猶如客家鹹菜。主廚發揮巧思，將醃漬過的鮮美豬五花肉與欖菜完美融合，快炒後以粽葉包裹，蒸煮得豐潤香肥美。不僅Q彈糯米多了欖菜特殊清香，香肉亦富有回甘層次，讓您每口都嚐得到欖菜的好滋味！

【紫米雪蓮粽】以自古即是珍貴滋補的強身黑糯米為底，特別選用含有豐富膳食纖維的雪蓮子，減少糯米容易造成腸胃負擔的缺點。加上經大火爆香與特製滷汁調理超過3小時入味的上等五花肉﹑香菇及上選鹹蛋黃｡ 經炊煮後，黑糯米依然紮實具有嚼勁，並吸附完整肉香﹑菇香﹑滷汁鹹香與粽葉清香…咀嚼中香氣層層散發，是養生可口的上選美食｡

夏季燥熱，民間相信綠豆是清涼解熱的食材，主廚特別精選【特製香綠粽】使用品質優質的泰國去殼綠豆仁，搭配新社香菇、台南西港白糯米，與台灣珍豬的肥肉、瘦肉，以獨家口味配方醃製後，細火慢燉至入味軟爛。煮好的【特製香綠粽】在打開粽葉霎那，清新綠豆香氣旋即撲鼻而來，淡雅的豆仁與高粱酒噴燒去腥的鹹蛋黃，香鬆細緻滑順的口感，讓人第一口就愛上這清爽的淡雅口味。

華國飯店堅持用心以手工包製每一顆粽子確保完美的品質，即日起至2020年 6月11日前預購享有優惠價（至少提貨3天前預訂）。相關詳情可電洽：(02) 2598-5047帝國會館。