悍你藝起展現正向力 動藝術限定相框熱烈徵件中

中華職棒獨步全球開放球迷入場，因應台灣防疫有成， 才有熱血球迷們在球場上加油吶喊的景象！ 富邦藝術基金會與富邦悍將棒球隊合作推出「富邦ART」APP， 甫推出就在線上受到熱烈迴響，除了APP下載量突破千人， 臉書徵件活動也引起喜愛棒球與支持藝術的網友們踴躍投件！

富邦藝術基金會邀請富邦悍將李宗賢、林益全、林哲瑄、洪一中、 高國輝、陳鴻文、陳仕朋與戴培峰8位球員， 將每位球星瀟灑樣貌結合藝術家知日謙手寫的正向標語，包含：「 正因為年輕，所以更加無所畏懼！」、「 我在場上就是享受比賽的過程。」、「守備是不可能有低潮的！」 等激勵語句，輔以色彩明亮的色塊製成藝術相框， 希望將活力與正能量傳達給大眾。

「#藝術悍你同在」線上徵件民眾展創意

為將溫暖力量廣為傳遞，5/18-6/1於富邦藝術基金會臉書舉 辦第一波藝術相框徵件，使用富邦ART運動藝術限定相框拍照， 上傳到臉書徵件貼文，並寫下 #藝術悍你同在，即有機會抽中悍將球員限量簽名球乙顆！ 活動開始至今收到民眾踴躍投件，並以使用林哲瑄、 林益全與高國輝的藝術相框為最大宗，看民眾擺出最有POWER的 姿勢、或穿起球衣響應、或與親朋好友合拍互動， 各式創意拍法為徵件增添豐富畫面！本次活動將於6/3公佈得獎者 ，邀請民眾把握機會參與。

除了圖像能提振人心，暖心力量也能透過文字傳遞！6/10-6/ 19於富邦藝術基金會臉書活動頁面留言「最想悍你藝起_____ ___」，並tag 1位朋友，即可獲得限量藝術頭盔資料夾乙個， 更有機會獲得手寫創作者知日謙親筆騰寫的特製小卡！ 活動詳情請見藝術基金會臉書。