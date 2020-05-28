新北推國際飲食教育 孩子在餐桌上與全世界交朋友

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
綠咖哩雞、肉骨茶、泰式打拋肉、巨港燉白雞……這些東南亞料理，躍上新北市學校營養午餐！新北市大力推廣多元文化與國際飲食教育，目前已從新北7所自立廚房學校做起，藉由美食當媒介，讓孩子在餐桌上與全世界交朋友。
新北市擁有超過400萬居民，而新住民與其子女就超過14萬人。為了深化國際飲食教育，新北市在108年編撰完成融合東協7國特色料理的《國際飲食食譜》教材手冊，發表之後大受好評，更於今年2月舉辦「校廚教學營」，提供烹飪專業導入7所設有自立廚房學校，幫助校廚與營養師們將東南亞料理融入校園午餐，侯友宜市長並親至現場慰勉一線工作人員並參與挑戰「泰式打拋豬」製作。
這些校廚與營養師們的熱情投入，現在已成功展現在新北市吉慶國小、秀峰國小、重陽國小、雙峰國小、中港國小、頂埔國小與蘆洲國小的餐桌上，為孩子們帶來前所未有的國際體驗。像蘆洲國小《用心看世界》課程，全班分為四組，各組討論、分工、製作海報，並分組上臺報告，探討越南歷史、文化、美食、常用食材、飲食禁忌等不同面向。過程中，老師也不斷鼓勵全班同學加入討論，並提出問題。
蘆洲國小鄒惠娟校長觀察國際飲食教育導入學校課程，有感而發：「過去上『天涯若比鄰』課程時，多是討論飛到哪個國家玩，但是現在不一樣了，新北推出校園午餐3.0版的食譜教材、有認真的校廚、有家長的支持，搭配老師的課程，讓孩子不僅能擁有營養均衡的餐點，還能打開眼界，學習理解與包容，我覺得很感動！」
吳淑華老師說：「孩子們終究要踏出校園與世界接軌，這堂課的內容，就是用『飲食』這個親民的媒介，讓他們自己搜尋資料，整理出觀點，與團隊一起做中學。課程結合了健康、生活、國語與綜合領域，無形中也培養出他們的能力。」
多滋多味的南洋風味，如何轉化成孩子可以接受的口味？蘆洲國小校廚洪順來指出，發育中的孩子，不太適合給予太辣或是過重的調味，所以供應的每道南洋料理都會先試做、調整味道。五年級的葉子維同學說：「學校的綠咖哩非常濃郁，好吃到我都停不下來！」李宥妍同學則說：「上次學校做越南豬肉河粉，河粉很Q，帶一點檸檬的酸香，居然能在學校吃到，覺得好幸福。」
短短幾個月，新北市將國際飲食教育導入課程與校園午餐的做法，已在各校持續泛起漣漪，廣受師生好評！在推廣國際飲食教育的同時，各校也落實了「惜食」概念。更棒的是，這個計畫已悄悄在孩子的心裡，埋下擁抱多元文化的溫暖種子。