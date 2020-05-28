新北推國際飲食教育 孩子在餐桌上與全世界交朋友

綠咖哩雞、肉骨茶、泰式打拋肉、巨港燉白雞…… 這些東南亞料理，躍上新北市學校營養午餐！ 新北市大力推廣多元文化與國際飲食教育， 目前已從新北7所自立廚房學校做起，藉由美食當媒介， 讓孩子在餐桌上與全世界交朋友。

新北市擁有超過400萬居民，而新住民與其子女就超過14萬人。 為了深化國際飲食教育， 新北市在108年編撰完成融合東協7國特色料理的《 國際飲食食譜》教材手冊，發表之後大受好評，更於今年2月舉辦「 校廚教學營」，提供烹飪專業導入7所設有自立廚房學校， 幫助校廚與營養師們將東南亞料理融入校園午餐， 侯友宜市長並親至現場慰勉一線工作人員並參與挑戰「泰式打拋豬」 製作。

這些校廚與營養師們的熱情投入， 現在已成功展現在新北市吉慶國小、秀峰國小、重陽國小、 雙峰國小、中港國小、頂埔國小與蘆洲國小的餐桌上， 為孩子們帶來前所未有的國際體驗。像蘆洲國小《用心看世界》 課程，全班分為四組，各組討論、分工、製作海報， 並分組上臺報告，探討越南歷史、文化、美食、常用食材、 飲食禁忌等不同面向。過程中，老師也不斷鼓勵全班同學加入討論， 並提出問題。

蘆洲國小鄒惠娟校長觀察國際飲食教育導入學校課程，有感而發：「 過去上『天涯若比鄰』課程時，多是討論飛到哪個國家玩， 但是現在不一樣了，新北推出校園午餐3.0版的食譜教材、 有認真的校廚、有家長的支持，搭配老師的課程， 讓孩子不僅能擁有營養均衡的餐點，還能打開眼界， 學習理解與包容，我覺得很感動！」

吳淑華老師說：「孩子們終究要踏出校園與世界接軌， 這堂課的內容，就是用『飲食』這個親民的媒介， 讓他們自己搜尋資料，整理出觀點，與團隊一起做中學。 課程結合了健康、生活、國語與綜合領域， 無形中也培養出他們的能力。」

多滋多味的南洋風味，如何轉化成孩子可以接受的口味？ 蘆洲國小校廚洪順來指出，發育中的孩子， 不太適合給予太辣或是過重的調味， 所以供應的每道南洋料理都會先試做、調整味道。 五年級的葉子維同學說：「學校的綠咖哩非常濃郁， 好吃到我都停不下來！」李宥妍同學則說：「 上次學校做越南豬肉河粉，河粉很Q，帶一點檸檬的酸香， 居然能在學校吃到，覺得好幸福。」

短短幾個月，新北市將國際飲食教育導入課程與校園午餐的做法， 已在各校持續泛起漣漪，廣受師生好評！ 在推廣國際飲食教育的同時，各校也落實了「惜食」概念。 更棒的是，這個計畫已悄悄在孩子的心裡， 埋下擁抱多元文化的溫暖種子。