長庚團隊研發出有效新冠肺炎抗體藥物 徵求技轉廠商

長庚團隊繼上月找出數十株可結合新冠病毒的人類單株抗體後， 仍不眠不休繼續以各種實驗設計方法找出其中最具治療新冠肺炎潛力 的單株抗體藥物，終於找到了。

林口長庚紀念醫院兒童感染科黃冠穎醫師研究團隊從人體體內找出抗 新冠病毒的全人源單株抗體，發現抗體具備中和病毒的能力， 由長庚醫院暨長庚大學病毒團隊， 以各種不同的免疫方法進行抗體效能驗證，包含免疫螢光染色、 中和試驗法、病毒溶斑抑制中和試驗法； 也對不同來源新冠肺炎病毒株，包括武漢株、美國株、歐洲株、 埃及株進行檢測，都具有相同中和效果，可以抑制病毒能力達90~ 98%，這樣的實驗結果已符合開發為治療產品的藥物條件。

由人體體內找出的單株抗體研發出抗體藥物， 是精準醫療時代的重要進展，抗體藥物具有高度專一性， 可專一辨識病毒並予以抑制或消滅，較不會影響正常的健康細胞， 並可降低副作用的產生及大幅縮短藥物研發的時間。

新冠病毒仍肆虐全球，目前疫情雖有稍緩， 但有國外專家預言新冠病毒到冬季時仍會捲土重來， 甚至也有專家認為新冠病毒會像流感一樣每年流行， 因此研發治療藥物刻不容緩。長庚醫院希望將本次研發成果，藉由廠 商之藥物製造及國際化能力與經驗， 可以儘快將實驗室成果繼續朝產品化方向進行， 讓全球早日脫離新冠病毒威脅，以造福新冠肺炎的病患。 有興趣者可以在長庚醫院官網最新消息處獲得更進一步的訊息。