打卡就能領 新北發百元好茶券

為鼓勵民眾到坪林體驗新北好茶及協助茶產區商圈店家，6月1起在 坪林發放新北好茶券，民眾只要到坪林區公所打卡就可領到100元 好茶券，在坪林店家可全額折抵消費，每人限領一次，發完為止。 歡迎相揪到坪林找好茶。

隨著疫情逐漸趨緩，為振興地方產業發展， 新北市結合春茶上市發放「新北好茶券」，自6月1日起， 不論平日或假日皆可至坪林區公所領取價值100元好茶券， 每人限領一次，預計發放1萬張，發完為止。 好茶券可於坪林在地店家全額折抵消費，不論是買茶葉、零食小點、 特色加工品皆可使用。民眾可把握機會於6月期間至坪林區公所， 加入新北好茶Line@及「新北市農業局－稼日蒔光」 臉書按讚即可領取「新北好茶券」， 當地店家配合好茶券也推出多項優惠方案。

新北市為文山包種茶的發源地，而坪林區又有冠軍茶鄉的美稱， 更是全台灣包種茶的最大產區，年產量260公噸，約占全市6成， 不僅產量豐富，技術是全國之冠。民國100年至今新北市已連續9 年抱回全國製茶技術競賽冠軍，而包種茶的茶湯除了呈現蜜黃碧綠色 之外，其品嚐時特別注重「花香氣」，香氣越濃郁品質越高級， 是老饕愛上的原因。坪林區農會王成意理事長表示， 自去年入冬後氣候穩定，而本年入春後又持續冷涼， 春芽萌發期間遇到連續低溫，製成包種茶後茶湯花香濃郁， 滋味甘甜媲美當年雪包種。今年的春茶已經開始上市， 邀請大家來坪林品嚐如同花茶般香氣的包種茶。

農業局長李玟表示，考量疫情逐步緩解， 為鼓勵市民走出家門散心同時振興茶產區商家經濟， 透過與坪林區公所、農會、當地商圈店家結合方式，推出好茶券， 鼓勵民眾在6月春茶產季期間到坪林來呼吸新鮮空氣， 體驗新鮮上市春茶。此外坪林區農會也推出比賽茶訂購優惠， 請把握優惠搶購。在地茶品可洽坪林區農會(02) 26657227，也可填寫訂購單(https:// forms.gle/WMDArmBW3fBGjb9g7)購買 ，想知道更多好康資訊也請持續關注新北農業局稼日蒔光臉書。