中華電信與網聯科技共創「TANGRAM x AR」產品服務

中華電信部署5G積極發展「廣結盟」策略，29日宣布攜手網聯科 技完成合作簽約，共同推出「TANGRAM x AR」產品服務，擴大5G事業版圖。透過5G高速率、 低延遲的特性，結合中華電信最大頻寬、最佳頻位與中華電信AR平 台的優勢，以及網聯科技的工業物聯網應用平台(TANGRAM IoT Cloud)，讓使用者能夠輕鬆透過行動裝置辨識3D的工業設備 ，以AR視覺的展示方式，快速了解設備狀態、即時資訊， 進一步引導現場人員正確操作及維修方式， 降低人員教育及派遣成本。不僅為企業創造更大價值， 更將邁向智慧工廠的嶄新未來！

中華電信領先同業首創「企業AR平台」， 是一套提供企業可自主管理數位內容的AR編輯平台，提供圖片、 空間、立體物等三種AR辨識技術， 再結合網聯科技工業物聯網應用平台(TANGRAM IoT Cloud)，提供感測器數據的連結及分析，透過智慧型手機AP P取得有關機台預知保養、不良品質監控等資訊； 都能夠讓企業更容易、更快速地掌握機械設備運轉的變化， 大幅提升設備維運的品質。

中華電信積極開發企業客戶，深獲業界好評與認可。 此次與網聯科技合作推出「TANGRAM x AR」產品服務，透過系統化AR加值模組， 在既有工業物聯網應用平台上，導入視覺虛實整合科技， 引領商品展銷及設備維運等應用的快速升級與轉型。未來， 中華電信與網聯科技將積極扮演數位經濟推動者的角色，提供更多5 G應用解決方案，帶動產業升級，加速各式垂直產業鏈的5G發展！