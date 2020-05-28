響應新北市好日子愛心大平台 國際獅子會300A2區捐30萬元物資箱

國際獅子會300A2區響應新北市政府好日子愛心大平台， 於28日捐贈600份的物資關懷箱，市值30萬元， 這些物資關懷箱以快速烹調的食物為主， 將提供予各社福中心所服務的弱勢家庭， 除了紓解因疫情致收入減少的家庭經濟， 也讓家庭照顧者減輕在料理家務餐食的負擔。 國際獅子會300A2區總監張文深表示， 獅子會以服務奉獻為宗旨，行善全世界，國內受疫情影響， 有許多家庭因失去工作，或減少收入，亟待紓困，這次透過各分會， 共同集資捐獻，希望分擔弱勢家庭和照顧者的辛勞， 使他們也能感受到社會的溫暖以及獅子會的愛心。 本身具有30年獅齡的社會局長張錦麗表示， 國際獅子會300A2區主要來自台北市各獅子分會， 但獅愛不分彼此，過去已多次捐助區里平安箱及白米等民生物資， 今年特別針對家庭照顧者，設計了物資關懷箱， 裡面的物資以料理包、罐頭、乾糧為主， 可以讓婦女主要家庭照顧者快速烹調，以減輕在照顧家人的同時， 還要備餐的壓力，在疫情期間，無異是及時雨。 前國際理事林齊國、300A2區第1副總監黃美麗、 第2副總監游世一，和各分區主席、各分會會長及代表， 一同捐贈物資關懷箱，由張錦麗局長代收，並回贈感謝牌。 新北市好日子愛心大平台自開辦至今，獲得社會各界團體、宮廟、 企業及善心人士響應， 截至5月18日止總計獲捐贈金額及物資為6億6,736萬1, 320元。