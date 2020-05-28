想將武漢肺炎甩鍋美國？ 推特標示中國外長趙立堅貼文「不實訊息」

（台灣英文新聞/ 綜合外電報導）中國外交部發言人趙立堅今年3月在推特上指控美軍將新型冠狀病毒帶到中國，導致武漢肺炎爆發，引起美方強烈反彈，兩國隔空罵戰火光四射。而推特（Twitter）近日將趙立堅的數則貼文，標記為「取得有關COVID-19的事實真相」，加上警示驚歎號，暗示趙的發言不一定屬實。

《自由時報》報導，武漢肺炎今年1月份在中國爆發，中國華南農業大學2月初公佈報告，稱新型冠狀病毒應該是武漢市內的華南海鮮市場中的野味造成的，疑似是透過蝙蝠傳染給中間宿主，再傳給人類。

但是中國外交部發言人趙立堅3月12日突然在推特上連發5則貼文，質疑本次新型冠狀病毒肺炎乃是美軍2019年10月份參加武漢召開的世界軍運會上帶到中國的。

趙立堅在推文中敦促美國保持透明並公開數據，還稱：美國欠中國一個解釋。

該推文引發軒然大波，雖然之後中國駐美大使崔天凱及另一位發言人耿爽皆出面緩頰，但在此之後，中國政府開始將病毒起源栽在美國頭上，中美關係急劇惡化。

報導指出，而趙立堅的這則貼文被推特加上警示驚歎號，並標記上「取得關於COVID-19的事實真相」。而點擊該標記後，會連到一則4月22日的貼文。

貼文標題寫著「WHO指出，證據顯示COVID-19源自動物，而不是實驗室人工製造的。」

推特表示，趙立堅的推文有潛在誤導內容的疑慮，而向公眾提供這些額外的內容及資訊，與推特本月初採取的行動相符。

向來以「推特治國」的美國總統川普5月26日的2則發文，遭推特官方標記為「事實錯誤」，川普因此大罵推特「侵犯言論自由，干預美國總統大選」。而推特本次針對趙立堅貼文的舉動，也被外界認為，是為了平衡川普的指控。