想將武漢肺炎甩鍋美國？ 推特標示中國外長趙立堅貼文「不實訊息」

(台灣英文新聞/ 綜合外電報導)中國外交部發言人趙立堅今年3月在推特上指控美軍將新型冠狀病毒帶到中國,導致武漢肺炎爆發,引起美方強烈反彈,兩國隔空罵戰火光四射。而推特(Twitter)近日將趙立堅的數則貼文,標記為「取得有關COVID-19的事實真相」,加上警示驚歎號,暗示趙的發言不一定屬實。

《自由時報》報導,武漢肺炎今年1月份在中國爆發,中國華南農業大學2月初公佈報告,稱新型冠狀病毒應該是武漢市內的華南海鮮市場中的野味造成的,疑似是透過蝙蝠傳染給中間宿主,再傳給人類。

但是中國外交部發言人趙立堅3月12日突然在推特上連發5則貼文,質疑本次新型冠狀病毒肺炎乃是美軍2019年10月份參加武漢召開的世界軍運會上帶到中國的。

趙立堅在推文中敦促美國保持透明並公開數據,還稱:美國欠中國一個解釋。

該推文引發軒然大波,雖然之後中國駐美大使崔天凱及另一位發言人耿爽皆出面緩頰,但在此之後,中國政府開始將病毒起源栽在美國頭上,中美關係急劇惡化。

報導指出,而趙立堅的這則貼文被推特加上警示驚歎號,並標記上「取得關於COVID-19的事實真相」。而點擊該標記後,會連到一則4月22日的貼文。

貼文標題寫著「WHO指出,證據顯示COVID-19源自動物,而不是實驗室人工製造的。」

推特表示,趙立堅的推文有潛在誤導內容的疑慮,而向公眾提供這些額外的內容及資訊,與推特本月初採取的行動相符。

向來以「推特治國」的美國總統川普5月26日的2則發文,遭推特官方標記為「事實錯誤」,川普因此大罵推特「侵犯言論自由,干預美國總統大選」。而推特本次針對趙立堅貼文的舉動,也被外界認為,是為了平衡川普的指控。

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3