台北福華狂歡36歲 推619週年慶護照食玩全省福華

坐落於台北市中心的五星級大飯店，台北福華正邁向第36週年，這一路走來的記憶是客人進出福華的滿足笑容、對餐廳的支持喜愛，以及陪伴福華成長的心，沒有這些就沒有36歲的台北福華，今年生日福華大玩創意回饋忠實顧客們，推出全新「619週年慶護照」，讓您只需花619元即可獲得價值近三萬元的商品，於2020年6月1日起開放搶購。

台北福華大飯店首次推出的「619週年慶護照」為福華至尊護照，結合了福華大飯店集團全館的多樣住宿及餐飲優惠，一本售價只要619元，最吸睛在每館都提供至少四大項禮遇的同時，護照內每張兌換及優惠券皆可合併使用，舉例來說，從護照第一頁的全省客房升等券(最高價值NT$2,500)，可隨意搭配台北福華大飯店的250元餐飲消費抵用券或早餐買一送一兌換券(價值NT$680+10%)使用，單是入住一晚飯店，就省下近三千元的旅費。

此護照唯一沒有省的是五星等級飯店禮遇，一本「619週年慶護照」在手，讓您的旅程更享受、更自在。除了住飯店、吃美食之外，還有可以讓賓客們血拚一整天的福華名品，只要搶購護照，即可在台北或高雄福華名品使用200元至500元不等的現金折價券，越逛越省的同時，還能在高雄福華大飯店免費享用珍珠坊香酥鴨半隻及江南春蟹粉豆腐煲。

若您有渡假行程規劃，石門水庫及墾丁福華渡假大飯店皆提供餐飲折價及房型升等券，愜意享用五星餐點再入住尊爵海景房，讓您的假期更刻骨銘心，另外想體驗城市輕旅行的不忘選擇新竹及台中福華大飯店，品嚐HOVII餐廳及入住行政房型等，皆靠一本護照通行無阻！位於雲林斗六的華安大飯店更送出所有房型升等優惠，其中入住豪華雙床房也只要2,800元含四客早餐，雖不能出國，卻是與家人及三五好友一齊在台灣深度旅遊的好時機！

此外，只要購買護照，就享有抽福華大飯店集團全省住宿券的機會，最後一頁還藏有加碼集點活動，讓客人每住一晚即可集一點，累積六點再贈免費住宿一晚，再為此護照增添一番樂趣。

今年旅遊及美食達人最值得收藏的「619週年慶護照」將於2020年6月1日起至2020年7月17日正式販售，內含福華大飯店集團全省優惠及每館至少四張住宿及餐飲優惠內容，一本售價為619元，使用期限至2020年12月30日，欲購買請洽福華大飯店集團各據點。