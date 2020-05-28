疫起不出國!國內安心遊　台北美福攜手大地酒店共推「甦活雙星」輕旅行

緊張疫情讓人卻步難行，飛不出去何不在台灣規劃一趟輕旅行!台北美福大飯店與北投大地酒店自2020年5月8日起至6月30日攜手推出漫遊城市「甦活雙星輕旅行」專案，集結兩家五星級酒店的餐飲、住宿及休閒設施等特色，邀您感受城市裡的慢活悠閒。雙人輕旅雙享價13,800元，每人只要6,900元即可享兩間五星飯店的一泊二食優惠內容，賓客無需連續入住且假日不加價，讓旅行的安排更有彈性。

「台北美福大飯店」提供價值16,170元的行政客房住宿，除了精緻早餐之外，還可享用雙人午餐或晚餐，賓客可品嚐日本職人的「晴山」精緻美饌，或「GMT義大利餐廳」的浪漫義國饗宴，餐點最高價值3,916元。位於靜謐山林的「大地酒店」提供價值15,180元的奇岩客房，享用「月兒彎彎」日式涮涮鍋餐廳雪花牛套餐或「喜歡廳」義法料理，餐點最高價值4,136元。住宿期間還可享受山林湯泉，每房加贈大地酒店GAIA SPA 500元抵用券，讓身心享有極致的舒活放鬆。限時雙星住宿優惠，拋開緊繃情緒一起來趟城市輕旅行，詳情請洽台北美福大飯店02-7722-3399，或大地酒店02-5551-8888。

高雅舒適的台北美福大飯店於2018及2019獲米其林酒店評選為台北前三名飯店，避城市喧擾，處交通之利地，享受寧靜假期，更享受便利。預訂專案可入住價值16,170元、擁有15坪寬敞空間的行政客房，防疫期間，為讓賓客安心入住，每間客房均使用水霧式消毒機清潔環境。餐點提供雙人套餐式早餐，還有午或晚餐可享用，精緻料理選擇有「晴山」日本料理的串燒、鍋物、鐵板及鰻魚套餐，雙人套餐享最高價值3,696元。

想來點西式餐點，「GMT義大利餐廳」提供有美國雙人肋眼牛排套餐及週末舒活早午餐，供擇一享用，最高價值3,916元。住宿期間還可至戶外恆溫泳池徜徉波光池畔，享受喧囂城市裡的自在，或放鬆享受男、女三溫暖，讓隱藏的「舒心」徹底「甦醒」。退房時另提供大地酒店住宿券，於優