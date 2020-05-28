【武漢肺炎】台灣28日零確診　6/7起推「實聯制」須遵守6大規定

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，國內今日無新增病例，連46天無本土病例，全國累計441例。鑒於國內COVID-19(武漢肺炎)疫情風險低，將鬆綁民眾生活防疫措施，擬定「實聯制措施指引」，兼顧個資保護和疫調需求。

指揮中心指出，實聯制精神主要是有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士，考量實務上各場域屬性不同，在開放集會活動時，較難有統一做法，因此提供指引，讓大家因地制宜，搭配實際環境條件，掌握重點加以運用。

指揮中心進一步說明，為確保個資保護，各場域所蒐集的民眾個人資料，均要指定專人辦理並善盡資料保護責任，最多存放28天，之後必須刪除或銷毀。這些資料只能在配合疫調時使用，不可用於其他目的，蒐集方式可採用紙本或電子，如使用電子方式蒐集，必須採行資安防護措施。

此外，蒐集民眾個人資料時，應明確告知當事人包含蒐集機關、目的、個人資料項目、利用期間、利用對象及方式、當事人依個資法可請求的權益及不同意提供時的影響等7項資訊。

指揮中心表示，若6月7日後國內仍維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範，民眾只要配合實聯制，及落實個人防護措施(勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩)，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。期望大家一同落實「防疫新生活運動」，提升生活品質，促進經濟發展。