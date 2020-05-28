中國通過港版《國安法》決議　蔡英文：譴責北京、持續撐香港

中國人大會議於28日表決港版《國安法》草案（圖片截自中國中央電視台畫面） 中國人大會議於28日表決港版《國安法》草案（圖片截自中國中央電視台畫面）

[最後更新時間 5月28日 17:35]

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國全國人民代表大會今（28）日下午表決通過香港版《國安法》立法決議，將進入立法程序。

中國第13屆全國人大代表第三次會議於今日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕式，其中一項議程即為投票表決備受爭議的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，並以2,878票贊成、一票反對，以及六票棄權正式通過。

港版《國安法》接下來將進入立法程序，若正式通過施行，中國政府將可以在香港設立國安機構，防範、制止和懲治任何北京當局定義為分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務等行為與活動。

總統蔡英文稍後也做出回應，除譴責北京當局強行通過港版《國安法》立法的決議，也重申政府將透過專案進一步協助有意來台的港人。

蔡總統透過臉書表示，今日立法院對於中國強推港版《國安法》進行討論，朝野立委都有共識，要對北京當局提出譴責；此時此刻，台灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，團結起來相挺香港人民、相挺普世的民主價值。

蔡總統提及，隨著香港的情勢惡化，台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，而行政院也已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，將由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構，整合民間力量公私協力來持續執行港人的居留、安置、照顧等相關的措施。