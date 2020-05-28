療癒型經濟 帶動夏季餐飲商機　開元推氣泡水 沁涼清新味蕾小確幸

台灣餐飲消費市場受到疫情衝擊，不安因素仍持續影響消費行為和消費心理，除了轉向外帶、外送或街邊快速消費以外，也因為疫情的不安感，帶動新的一波”療癒型經濟”，在消費過程當中獲得小確幸的愉悅感受。像逐漸升溫的氣泡水飲品市場，氣泡水冰涼清爽的彈跳刺激，一大口喝進嘴裡，一天的疲憊鬱悶都得到釋放。開元食品為滿足這消費趨勢，推出BOGARI氣泡水新品導入餐飲通路，讓即將來到的夏季飲料旺季，多了一股沁涼的小確幸。尤其夏季是飲料最盛行的季節，氣泡水具有和汽水一樣讓人開心的飲用氛圍，一口喝下不僅解膩、消暑，讓消費者同時體驗清涼與暢快的多重享受。

根據市場資料顯示註1，國內2019全年餐飲營業額為8,116億元，雖然目前受疫情影響，但近年來餐飲市場都維持有4~5%成長率，且包裝飲料的市場也高達550億元，都顯示出飲料的消費能量都存在著，只是口味上會跟著環境趨勢快速變動；開元食品每年皆會規畫推出夏季可能的飲料趨勢產品，提早服務餐飲客戶抓住重要的飲料消暑商機，即便是今年受到新冠疫情衝擊，也透過消費者洞察看到療癒型經濟的缺口，清涼BOGARI氣泡水可以同時滿足餐廳、手搖飲料、咖啡廳、甚至居酒屋酒吧等通路型的多樣化飲品的需求，非常適合餐飲通路的現場簡單操作。

人氣名店應用 吸引年輕消費者目光

位於台中霧峰光復新村的超人氣拍照名店「魯西歐咖啡LUCEO CAFÉ」，如同其Logo是一個燈泡，希望生活中保持著正向的生活態度，在人生的旅途中有著無限的熱情與樂趣；老闆娘鄭伊珊表示，這幾年青創基地的觀光風潮旺盛，國內旅遊或國外觀光客都有所提升，因應市場需求，在飲品開發中，導入開元食品BOGARI氣泡水，研發出清新視覺化的飲品吸引相當多遊客的青睞。氣泡水在調配的變化性非常多元，且選擇原味氣泡水時，可以讓創意更加不受到限制，例如魯西歐咖啡店內非常受到消費者喜愛的「柚見咖啡」，是使用柚子蜜加上BOGARI氣泡水作為基底，在炎炎夏日裡能夠帶給顧客沁涼暢快的口感，飲用時所呈現出柚子蜜的自然香甜和氣泡水的無負擔口感，更能夠品嚐到不同風味層次的飲品，視覺色彩上則很能滿足年輕消費者喜歡拍照打卡上傳FB跟IG的社群流行需求。

開元食品分享透過簡單創意完成的「藍色珊瑚」氣泡調飲，也是使用BOGARI氣泡水為基底，酌量搭配MONIN藍柑風味糖漿及充滿童趣的可爾必思，放入冰塊，再倒入BOGARI氣泡水，輕微攪拌就成了一杯具有藍色層次感的夏季調飲「藍色珊瑚」。

開元食品此次推出BOGARI氣泡水，因應夏季炎熱氣候影響與療癒型的消費心理，還有即將來到的飲料旺季，不論是店內消費、外帶飲用都能完美滿足，透過沁涼舒暢氣泡水口感，沖淡抗疫期間的不安鬱悶，帶來清爽開心的小確幸。