Booking.com公布「全球旅客夢想地」　台灣台北躋身全球前20大

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情的衝擊下，所有的旅遊行程像被按了暫停鍵般，然而嚴峻的疫情仍然擋不住民眾渴望出遊的心。根據過去兩個月的用戶資料，線上訂房網站公布「全球旅客夢想目的地」，其中台北與英國倫敦、法國巴黎等地同列為前20名。

Booking.com 根據全球用戶在三、四月間收藏的超過十萬個住宿地點「住宿心願清單」，整理出「20大全球旅客夢想目的地」，台北自1,000個目的地中脫穎而出，躋身進入成為全球第20名！其餘則包含英國首都倫敦、藝文之都俄羅斯聖彼得堡、時尚之都法國巴黎等大城市。

若進一步觀察各國旅客的收藏偏好，可以發現台灣旅客的國外夢想旅遊目的地前三名皆為日本城市，依序為東京、大阪、京都，緊接著為其他亞洲大城市，包括泰國曼谷、清邁、日本奈良、南韓首爾、越南胡志明市等，顯示台灣旅客對鄰近亞洲國家的旅遊渴望。

而隨著台灣疫情和緩及政策推廣，越來越多人選擇在國內旅遊，其中國內最受歡迎的城市，依序為台北、台南、花蓮、台中、高雄，顯示多采多姿的大城市魅力，對於近期閉門防疫的台灣旅客來說最具吸引力。

此外，據Booking.com統計，在過去的兩個月中飯店、民宿種類為台灣旅客的收藏首選，其中民宿的占比26%更是遠高於全球平均2%，可見特色房源的深得台灣旅客的心。

進一步觀察受台灣旅客喜愛的住宿名單，其中緊鄰台北車站的「路境行旅」、坐落台中市區「嬉行旅」和位於宜蘭礁溪「沐恩國際溫泉渡假飯店」，分別獲選為台灣民眾最多收藏次數的國內旅宿，顯見除了舒適的環境外，交通亦是台灣旅客選擇住宿的一大考量。

Booking.com建議，於防疫期間，旅客不妨參考趨勢與建議，盡情瀏覽各式住宿一解旅遊相思，還可以發揮創意，動手建立出屬於自己的「住宿心願清單」，靜心為即將到來的旅行時機做好準備。