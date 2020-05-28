台灣縣市長施政滿意度民調　侯友宜奪冠，柯文哲、盧秀燕墊底

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）根據國內雜誌近日針對台灣縣市政府首長施政滿意度所進行的民調，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林志堅，以及屏東縣長潘孟安皆奪得最高五顆星的評價；而六都當中施政滿意度墊底的則是台北市長柯文哲及台中市長盧秀燕。

《遠見雜誌》今（28）日公布台灣縣市政府首長施政滿意度民調結果，六都當中中國國民黨籍的新北市長侯友宜及民主進步黨籍桃園市長鄭文燦奪冠皆拿下五顆星的最高滿意度，其他縣市及離島同樣拿下五顆星滿意度的還有新竹市長林志堅、屏東縣長潘孟安，以及連江縣長劉增應。

值得注意的是，高雄市長韓國瑜並未列入此次民調計算中，因為罷免投票將於6月6日舉行，中央選舉委員會根據《選舉罷免法》已宣布民調封關，不得公開討論韓國瑜相關民調。

六都當中，施政滿意度最不受青睞的是身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲及國民黨籍台中市長盧秀燕，僅獲3.5顆星評價；其他縣市施政滿意度墊底的還包括新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美，三位皆為國民黨籍地方首長。

對於民調結果，柯文哲今日被媒體問及時避而不談；台中市政府新聞局長黃國瑋則表示，市府虛心接受任何值得參考的建議，會更加努力回應市民期待。

根據《遠見雜誌》，今年民調共訪問國內22縣市約1萬4,000名民眾，惟因高雄市不列入評比，僅公布21縣市長施政滿意度。