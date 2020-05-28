台北當代年度大展「穿孔城市」　台灣裝置藝術探都市人文

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台北當代藝術館年度大展「穿孔城市」展覽，透過台灣當代藝術家裝置創作探討建築與人類關係，即日起展至8/9止。

由長期關注當代藝術生態的資深策展人黃海鳴策畫，黃香凝偕同策展，以都市內老舊公寓聚落為參照，深入剖析垂直聚落中人文脈絡的現象與影響，進而思考關於空間、時間、建築身體與人群身體的動態關係。猛然一看「穿孔城市」似乎是呈現城市各種負面的狀態，但其實並不盡然，因為涉及到我們通常不願意去面對或習慣忽略，卻早已存在於日常生活中的整體關係。



策展人黃海鳴(圖/台北當代)

策展人黃海鳴進一步說明「穿孔」包含四層意涵：「隨著硬體聚落樓層面積與高度增加，住戶間的關係顯得更加封閉與隔離，加上建築硬體的必然生命週期，以及整個區域因邊緣化而沒落，在成為廢墟前，其中活性網絡關係在沒有來得及開始，就已在不可見的狀態中成為另一種廢墟，這是「穿孔」第一層最容易被檢驗趨於敗壞的意涵。第二層則是透視或掌控大樓公寓聚落內部被隔離的個人與家庭之間，以及與周遭外部的各種可能關係。第三層，關於各種不可見的有害因素造成的穿透影響，包括：衰老、失能、孤獨、疾病、傳染病、各種真假訊息、流行時尚、錯誤思想與政策、鄰近的利害關係、遠方或全球性災難或危機等。第四層，突破都市內層層牆壁的隔離下，各種互助網絡衍生的可能性。」

此次參展的18組藝術家為：姚瑞中、顏忠賢、鄧堯鴻、許惠晴、黃彥超、朱駿騰、陳伯義、洪譽豪、鄧雯馨、陳毅哲、唐唐發+ FIDATI (PINDY WINDY)、張徐展、梁廷毓、林羿綺、郭俞平、郭奕臣、吳宜樺、陳宣誠。他們將化身為引路人，潛入城市的表面與內裏，以藝術的手法擷取城市的生活切面，揭露城市夾縫中關於公寓聚落、族群遷徙、人鬼異族、政治傷痕、底層移民等行為活動的記憶與想像。

因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19防疫期間，當代館首度推出「藝術宅在家線上導覽」服務，即日起只要上傳至FB或IG，並加上「#穿孔城市」、「#城市百景計畫」，便有機會獲得展覽免費票券，詳細活動資訊請參考MOCA 官網或FB粉絲頁。

介入鬼神領域與世俗社會紋理的宮廟及巨神連線



姚瑞中/巨神連線(圖/台北當代)

臺灣廟宇的高密集度地景，象徵人類將焦慮慾望投射在空間化的形式中，城市不得不隨欲賦形與時俱變。姚瑞中《巨神連線》系列攝影作品，拍攝全臺三百餘間廟宇、墓園、公園及樂園內一尊尊的巨大神像，採用遠景將巨大神像座落的街道一併攝入，有如行進中倏忽被超乎尋常的巨大神像吸引住目光，展覽現場以三頻道錄像的大幅投影展示，使影像更具震懾力，背景配樂為美國國家航空暨太空總署（NASA）錄製的宇宙聲響混合廟宇法會聲音，更是呈現出詭譎與魔幻的風格。本作為第16屆台新藝術獎視覺藝術獎得獎作品。

與真實城市脫節或甚至與自己脫節的主體的平行運動



朱駿騰/八月十五(圖/台北當代)

踏進當代館入口不得不被這迎面而來的巨鼠骨骸所震懾到，這是鄧堯鴻的作品《繭影》，殘餘的雕塑形體從二樓高處垂吊而下，令人彷彿嗅到街道暗角的腐敗氣味，《剩餘與蔥翠》作品則是從生活中俯拾即是的微小與脆弱的食物殘渣重新組裝，將腐朽之物賦予新生。

許惠晴《邊境漫遊》錄像作品源自擔任空姐的工作經驗，雖然外表穿著光鮮亮麗的制服，其實只是一成不變的制式服務，在不同的城市間來回奔波，切身感受到這個身分在性別建構、階級分層與資本消費下，承載了許多偏見與刻板印象，為對抗來自社會所賦予的詮釋與異樣眼光，作品中以兩部相互對應的影像構成，一位是穿著航空制服的端莊空姐毫無抵抗能力的接受任何旁人要求她穿上的衣物，對應一位口腔反覆咀嚼食物並噴射出去的失控空姐，兩者形成強烈的對比與抗衡。

黃彥超《Food Winger》錄像作品反映近年崛起的「行動送餐」消費模式，已然為大街小巷間逐漸熟悉的城市街景之一，影像中穿著全白服裝及外送背包的女子，被去除了符號與身份，漫無目的地溜著滑板或滑著手機，彷彿在等待一個契機或是尋找一個出口。

朱駿騰《八月十五》紀錄城市中因各種原因造成記憶與認知錯位的人，一位失蹤老人身影、協尋家人的話語、水滴低落聲等，看似多重的影像展開的平行敘事，試圖訴說關於時間/失去/尋找的狀態。

被快速進步科技所穿透扭曲改變的自然城市世界



郭奕臣/這是人類的一小步，物種的一大步(圖/台北當代)

郭奕臣《這是人類的一小步，物種的一大步》以始祖鳥圖像、人類首次登月的蘇哈相機、米格戰機與各式物種的鴿舍裝置，象徵人類從爬行類過渡到鳥類的太空競賽，試圖研究物種在面對各種極端與過渡的狀態下，所產生的對抗與演化歷程，以及科技的輔佐下所造成物種與物種間的變異生存狀態。

另外挑戰當代館的展示手法，在當代館廣場正門口矗立一座旋轉階梯，拾級而上可以見到廢棄中央通訊社員工宿舍檔案照，以及電視牆上閃現首架米格15戰機投奔自由墜毀畫面；這每一步彷彿都在追尋一個近烏托邦的「登月」行動，究竟會引領人類與物種踏上甚麼樣的未來？

吳宜樺《裡外急轉彎的Ｄ場景 》作品彷彿是一場災難後的現場，日常熟悉的機車等物件如化石般被水泥凍結，部分物件被繪製上如電影特效的綠幕顏料，影射當代數位文化裡大量氾濫的合成影像景觀如何穿透我們的日常感官，呈現人工智慧時代下被風化的消費文化景觀與當代人存有經驗的極端虛構性。

透過遊地府荒誕劇場，呈現被矛盾能量貫穿社會底層



顏忠賢/地獄變相 Hell(圖/台北當代)

顏忠賢《地獄變相》作品是從藝術家即將發行的小說《地獄變相》所發展出來，引用唐朝畫聖吳道子繪製的《地獄變相》古壁畫及十殿閻羅古圖，呈現閻王判官、牛頭馬面、鬼兵鬼卒等場景，滿地如眾生相般的小鬼頭，群魔亂舞的動力裝置，打造出一個在臺灣民間遊地府的偽殘酷劇場。

陰陽界、敵對族群神話、區域關係神話、國族神話的殘留



張徐展/Si So Mi-2(圖/台北當代)

「我在這裡沒有遇到靈魂，但是我有我的故事要說。」林羿綺以這段難人尋味的句子開啟《運行針：曼谷》這件在泰國駐村時完成的影像作品，透過採集當地鬼魅與都市傳說等親身經歷的敘事，交疊串聯城市的影像畫面，如同正在運行的針來回穿梭，逐漸拓展並打破敘事裡的空間，重新尋找彼此的鏈結。

張徐展的紙偶動畫《Si So Mi》源自臺灣人對喪葬儀隊的稱呼，作品影像中以舊報紙紮成的老鼠戲偶，組成一支喪葬儀隊，編織了一支歡慶與荒誕交織而成的舞蹈儀式，自我解嘲被人類驅趕、遭黏鼠器捕捉、溺水等卑賤的生存經驗，呈現城市中最卑微短暫的生命歷程。

梁廷毓《襲奪之河》影像裝置呈現昔日原住民、漢人、客家族群發生衝突的場域地景與歷史，透過耆老與自然溝通師的口述，追溯深層的記憶與神靈視角之交疊，重譜地方誌的書寫。

郭俞平《一盞燈進入房子，看不到其他房子》構築一間無法分辨是否已被棄置的房子，搭配充滿國族象徵的儀隊影像等，藉此勾勒出國族想像以及戰爭對現代性發展的影響。