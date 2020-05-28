東華外籍學生自發淨灘 盡心守護台灣海岸美景

新冠肺炎改變了多數人的生活，地球卻也因此獲得喘息的機會，許多罕見的美麗野生動物現蹤，臺灣近海也出現了久未謀面的鯨鯊。



國立東華大學注重環保教育，除課堂上的主題教學，透過不同的主題分享，讓大家重視環境保育的重要，每年東華大學僑外同學會皆有舉辦淨灘行動，期望透過行動，落實社會責任與保護環境發展，同時喚起民眾的環保意識。



東華僑外同學會是由一群來自馬來西亞、香港、澳門及印尼等地區的僑生及外籍生所組成，5月23日發起淨灘活動，以實際行動淨化臺灣東海岸的熱門景點七星潭，希望為社區盡一己之力，讓下一位遊客來到花蓮時，繼續以暢快的心情擁抱這片蔚藍。淨灘以分組形式進行，參與者徒手拿出卵石間隙的垃圾，儘管當日天氣不佳，但近30名僑生志工熱情不減，經過3小時的努力終完成清理工作。



根據非政府環保組織綠色和平資料顯示，塑料污染所造成的影響尤為嚴重，因其無法完全被分解，且根據材質的不同能夠產生有毒化學物質，滲入土壤或對當地飲用水源帶來長期危害。

另外，動物不慎食用塑料，因消化道堵塞而致死的情況越來越普遍。透過此次活動分享回顧，除了清除由攤販與遊客造成之垃圾，海灘上還有各種來自外海流入的海洋廢棄物，在志工小隊的成果中以塑膠類、保麗龍及魚線等一般垃圾居多，回收類垃圾則以寶特瓶和玻璃瓶佔多數。



據參與同學表示，七星潭是可讓遊人領略大自然之美的地方，如今看到美景被垃圾污染，心中不免覺得惋惜。

東華大學僑外同學會表示，雖然淨灘歷程短短一天，但人類與海洋污染的抗爭不會一天便結束，期盼藉由本次體驗喚起同學的環保意識，激發思考愛護環境的重要性，不僅在於對其他動物棲息地的保護，更是為人類下一代的福祉著想，希望這片土地未來能持續受到民眾的共同努力及愛護，或許反思個人行為在日常生活中對環境帶來的影響，才是踏出守護地球的第一步。（新聞轉載自新住民全球新聞網）