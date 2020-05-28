方便、安全又友善　拉丁美洲留學生推爆臺灣

Jocselyn自巴拿馬到臺灣讀大學，在學期間曾往YouTuber發展，預計今年從美國研究所畢業的他表示，如果有機會，一定會再回到臺灣生活... Jocselyn自巴拿馬到臺灣讀大學，在學期間曾往YouTuber發展，預計今年從美國研究所畢業的他表示，如果有機會，一定會再回到臺灣生活(Jocselyn提供)

有著華人血統的Jocselyn，自祖父母一代就到巴拿馬生活，大學期間飄洋過海到交通大學攻讀學士，不僅就學期間曾往YouTuber發展，畢業後也短暫留在臺灣工作，預計今年從美國研究所畢業的她表示，如果有機會，一定會再回到臺灣生活。

Jocselyn從小就讀在臺灣資助的學校，她表示，以前學校每週會有臺灣國旗升旗典禮、唱臺灣國歌，連老師都是臺灣人，因此雖然在遙遠的中美洲長大，對臺灣卻熟悉與嚮往，高中畢業後，考量到世界大學排名臺灣比巴拿馬好，因此決定橫跨半個地球，到臺灣讀書。

跟一般留學生相比，Jocselyn的中文能力相當好，她表示，媽媽很介意自己會不會說中文這件事，因此有記憶以來，即使家人說的是西班牙文，媽媽也會和自己說中文，國小後更有家教專門教導中文。

來臺後，看到日、韓彩妝資訊如此流通，年輕的Jocselyn，便開始經營自己的美妝頻道，他說：「本來是對美妝有興趣，後來發現大家更想看西班牙文、國外生活這類的主題，因此頻道內容就沒有限定在美妝。就當記錄生活，都嘗試看看。」

在YouTuber生涯中，Jocselyn更入選過 SK-II Beauty Bound 比賽，她分享，自己是從美妝網紅的頻道中得知此訊息，一開始只是好奇，想說報名看看，沒想到就入選了，他直言：「入選後超緊張，我是其他入選者的粉絲，怎麼可能贏呢？」因此這場活動對他來說，就像是劉姥姥進大觀園，透過這項比賽不僅認識自己的偶像，更學到許多拍片、剪片，頻道經營的技巧， Jocselyn說：「這可以說是在臺灣最難忘的經驗！」

畢業後因為簽證因素，只短暫待在臺灣一年，而後便決定到美國繼續求學，被問到畢業後會不會回臺灣，她激動的說：「一定會回去，臺灣真的是我待過最舒服的地方了，不僅安全又方便，臺灣在我心中的地位真的很高，代表一段無憂無慮而且很開心的生活！」

剛開始，Jocselyn也和許多留學生一樣，待在外國人生活圈，後來因為自己的努力加上與臺灣男孩交往，才逐步融入臺灣生活圈。他建議，來臺灣讀書的留學生，盡量先有中文基礎，再到臺灣才值回票價，他說：「如果語言不通，就只能待在留學生圈子，這樣很可惜。」嘗試多交朋友、多參加活動，才能真正融入臺灣生活。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）