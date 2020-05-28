口罩將解禁！　台灣醫療大廠研發「週拋型口罩」　有效抑制99%病毒　久戴無異味

美德醫療集團推出「美德TTA口罩」，週拋型可重複使用，降低日拋口罩用量，將資源禮讓給更有需要的人。 美德醫療集團推出「美德TTA口罩」，週拋型可重複使用，降低日拋口罩用量，將資源禮讓給更有需要的人。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情席捲全球，讓口罩瞬間成為最基本且有效的防疫物資，各國陸續出現口罩荒，為了讓民眾獲得安心防護的同時，同時減少日拋口罩造成垃圾量大增的情況，台灣醫療大廠將新型TTA奈米材料與不織布結合，研發出「週拋型」口罩，不僅可抑制病毒、細菌，即便戴上數天也不會有可怕的口水異味。台灣口罩售價回不去了！？ 經濟部長沈榮津：單片價錢低於5元

「美德TTA口罩」使用3層頂級材料，其中新型奈米材料TTA，經測試能有效抑制流感病毒H1N1、腸病毒、超級細菌MRSA、大腸桿菌等病菌，材料本身結合不織布更進一步通過ISO18184檢測，抗H1N1病毒活性值達4.1，相當於有效抑制99%病毒。

柔軟彈性的耳掛繩，也解決久戴口罩易讓耳朵疲勞痠痛的困擾，外側隱形可塑彎條，則適合各種臉型，大幅降低臉頰和鼻樑上佈滿壓痕的窘況。

為了維持每一片口罩的防護力和衛生，採用市面上少見的單片式獨立包裝。此外，首發限量紀念版包裝，特邀擅長以繽紛色彩呈現對社會觀察的「仙女藝術家倪瑞宏」跨界合作，繪出台灣社會團結防疫的暖心氛圍。

美德醫療集團表示，有感於疫情爆發初期，民眾以各種方式延長日拋口罩使用期限的不便，同時日拋口罩也造成醫療資源的大量使用，面對即將解除的口罩禁令，期望透過週拋型口罩的推廣，為現有的日拋口罩問題帶來新解方，鼓勵民眾選擇週拋型口罩，將防疫資源分享給更有需要的人，一同響應「#我OK我罩你」行動。6/1台灣口罩銷售解禁 陳時中：開放國內外自由販售 數量也不設限

為邀請全台灣的民眾加入使用週拋型口罩行列，「美德TTA口罩」即日起於電商平台開放預購，預購期間限定限量優惠買2盒送1盒；預購更與台北市政府社會局合作，加碼「每購買1盒，《美德醫療集團》就為你捐贈1片」的活動，期待與大眾攜手發揮關懷社會的美德，「罩」顧身邊每個人。