感人！香港經典愛情電影《夜半歌聲》4K修復版　台灣女星吳倩蓮億「哥哥」張國榮往昔

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)張國榮監製的經典愛情電影《夜半歌聲》攜手台灣女星吳倩蓮共同演出，其全新4K修復版本將於6月5日台灣上映。

永遠的巨星張國榮逝世17年，但他永遠活在影迷的心中， 他唯一監製的電影《夜半歌聲》，是哥哥過往演出的經典愛情代表作 品， 電影由他攜手台灣女星吳倩蓮共同演出這部蕩氣迴腸的愛情悲歌， 吳倩蓮是90年代活躍於香港影壇的代表性女星， 以獨特氣質紅遍兩岸三地，香港天王們都與她有過多次合作， 但平日生活極為低調的她已經回歸家庭，淡出大銀幕多年。

回憶拍攝《夜半歌聲》，吳倩蓮最難忘的是北京的超極低溫，凍到刺骨， 但電影中大氣的場景更讓她讚嘆，直說：「 任何一個小細節都精心安排，我在現場都非常感動，更容易入戲。」

吳倩蓮是90年代極具代表性的女演員，也是5、6年級生記憶中的 文青女神，她原在台灣以歌手身份出道， 但她的一張學生照片被香港名導杜琪峯看到， 認為她眉宇中帶著倔強感，正是他想尋找監製作品《天若有情》 的女主角的模樣，吳倩蓮進軍香港的第一部作品便成了女主角， 更是和超人氣巨星劉德華共同演出， 電影中受傷的華弟載著穿著白色婚紗的她，滴著鮮紅鼻血， 騎重機狂飆的畫面，極度浪漫又動人，讓她成功闖入香港影壇， 作品不斷。

吳倩蓮是科班出身，更帶有孤傲及淡然的氣質， 可說是文青系女星的史祖，獨特的面貌讓她成為搶手的女星， 作品極多，尤其和劉德華合作8部作品，其他天王郭富城、 黎明及張學友也都有多次合作，也曾回到台灣演出李安執導的《 飲食男女》，還曾經很另類的穿著一身黑衣， 演出知名製作人楊佩佩製作的台灣版《神鵰俠侶》中的小龍女， 都讓觀眾難忘，成為天王收割機。

吳倩蓮也被相中與張國榮共同演出愛情經典作品《夜半歌聲》， 當時電影公司租下全亞洲最大的北京製片廠， 在當中搭出了氣勢磅礡的歌劇院和風格冷冽的富商大宅， 都讓吳倩蓮留下深刻印象。

吳倩蓮回憶表示當時的美術場景極為精緻， 尤其是她演出的富家女杜雲嫣的大宅，讓她記憶深刻，「 負責美術的馬磐超先生非常用心， 他不會因為觀眾看不見的地方就不管，很多小細節都很注意。」 她記得一踏進搭建的杜家客廳就嚇了一大跳，「是用真的石板鋪的， 一塊一塊砌成的，真的花了很多錢，因為我們是採現場收音， 為了聲音的質感，才花了這麼多功夫，我當時真的好感動。」

《夜半歌聲》是吳倩蓮首次和張國榮合作， 她表示當時全劇組都一起待在天寒地凍的北京， 二個人都能充份溝通，「張國榮是個很和善的前輩， 大家都處得很融洽。」但北京二月的寒冷也讓她難以忘懷，「 記得有一場戲是在晚上拍攝，下著大雨我一直追著張國榮跑， 當時片場沒有暖氣，為了趕拍攝行程， 一拍完又立刻弄乾身體趕拍下一場， 真的是體力和意志力上的一大考驗。」

導演于仁泰記得當時在北京拍攝艱辛， 有一回因為吳倩蓮一時的演出沒有達到他的期待， 讓他忍不住發了場脾氣，張國榮立刻跳出來好言相勸，「 導演不要生氣，慢慢講就好，我來和吳倩蓮說說。」 當下果然讓于仁泰消氣，之後吳倩蓮也達到要求，順利完成拍攝， 更可見到張國榮對後輩的照顧。

隨著香港電影轉型，吳倩蓮也前往大陸發展事業， 接連演出馮小剛的電影《沒完沒了》及大受歡迎的歷史劇《大漢風》 及《北魏馮太后》，都讓她受到觀眾喜愛，但她在2007年便逐漸 淡出螢光幕前，2011年，因好友力邀出現客串電視劇， 當時她表示已經結婚，且已有個2歲小孩，丈夫在美國工作， 她的生活重心轉為相夫教子。

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