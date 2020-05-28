美國務卿龐佩奧：美國不再認為香港享高度自治

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國國務卿龐佩奧昨（27）日晚間表示，他已向美國國會表明，美國不再認為香港在中國的統治下擁有高度自治權，預示美國可能會取消對香港的特殊貿易待遇，香港的亞洲金融中心地位將不保。

龐佩奧（Mike Pompeo）昨日透過國務院發表聲明指出，中國全國人民代表大會上周宣布將訂定香港版《國安法》，「北京災難性的決定僅是從根本上破壞香港自治、自由，以及中國在《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）中對香港人民的承諾的一系列行動中的最新作為。」

龐佩奧指出，國務院依據《香港政策法》（Hong Kong Policy Act）要求，必須評估香港作為中國領土的自治權，在仔細研究了報告所述期間的事態發展後，他已在昨日向國會證明，香港不再適用於美國法律所保障享有等同於1997年7月回歸之前的待遇。

龐佩奧表示，「鑑於實際情況，今日沒有任何一個有理性的人，可以斷言香港在中國統治下擁有高度自治權。」

龐佩奧強調美國與香港人民站在一起，也指出美國曾經希望香港的自由與繁榮能為威權主義的中國提供一個榜樣，但顯然中國現在試圖將香港轉變為和自己一樣。

美國此舉等於是宣告香港不再享有別於中國的自治地位，未來美國是否會取消對香港的特殊貿易待遇也備受關注；若真如此，美國對中國施加的關稅及貿易限制也都將在香港實行，香港作為亞洲金融與貿易中心的地位也將不保。

若美國決定開下這一槍，難保其他國家不會跟進。大陸委員會主任委員陳明通今（28）日在立法院備詢時便表示，政府會將美國的決定作為是否引用《港澳條例》第60條的參考。

根據《香港澳門關係條例》第60條規定，若香港或澳門情況發生變化，致《港澳條例》之施行有危害台灣安全之虞時，行政院得報請總統依《憲法》增修條文第二條第四項之規定，停止本條例一部或全部之適用。

中國上週宣布將在全國人民代表大會審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，並預計於今日人大會議閉幕前表決通過。

根據媒體報導，港版《國安法》草案內容觸及顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預，並將以列入香港《基本法》附件三的方式繞過香港立法會進行立法。外界認為此次立法應是北京針對2019年反送中抗議運動至今最強硬的回應，港版《國安法》一旦立法，港人的政治自由、司法獨立及言論自由將大幅度被北京箝制。