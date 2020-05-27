萌翻了！緝毒幼犬「阿爸」入住寄養家庭 1個月進步神速判若2犬

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）武漢肺炎疫情影響民眾外出活動意願，但海關緝毒幼犬寄養家庭卻未停歇腳步，即便忍著戴上口罩的不便，為了把握幼犬「社會化」黃金時期，依然定時帶著幼犬到各種不同的環境進行訓練，培養幼犬建立良好均衡的性格及足夠的自信以適應未來的工作環境，期提升幼犬接受正規緝毒犬訓練的成功率。

關務署表示，寄養家庭需經海關審核通過，且具特定條件的家庭，依指定方式負責照護2個月到1歲之幼犬及義務協助其社會化訓練。

根據我國及澳大利亞海關之經驗，在寄養家庭長大的幼犬能參加正式訓練課程之比率遠高於在犬舍豢養的犬隻。

關務署表示，目前幼犬寄養家庭數量為56家，分布在桃園以南至雲林以北的區域。防疫期間寄養家庭不辭辛勞，一手牽著幼犬，一手拿著自行研發的撿便神器，前往高鐵、火車站或賣場進行手扶梯、人群及噪音等各式環境適應練習，照片看似優雅，實如衝刺百米般辛苦，在武漢肺炎時期，寄養家庭仍能落實防疫作為並秉持捨我其誰的堅持態度，勵行社會化訓練。

本批出生的拉布拉多幼犬，名字以「A」開頭命名，而自出生到學步總是落後同儕的幼犬Abba（阿爸），讓剛接手的寄養家庭滿是憂心，心想Abba不太像以往接手過那種調皮搗倒蛋的緝毒幼犬，這是來陪伴曬太陽的暖男吧！

不過，寄養家庭遵守中心教養原則的1週後，看到Abba的進步，寄養1個月後再次評估，表現更讓培育人員驚艷，完全趕上同胎幼犬的發展水準，簡直盼若兩犬！

關務署表示，像Abba這樣的案例，在培訓中心發展過程中不在少數，也再次驗證，因為寄養家庭的堅持與付出，提升幼犬發展的潛能。

關務署感謝寄養家庭對幼犬社會化訓練的協助與付出，更竭誠歡迎喜愛犬隻及對緝毒犬計畫有興趣的民眾報名擔任寄養家庭。

幼犬Abba（阿爸）與寄養家庭（圖/ 關務署）