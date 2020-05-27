台灣台北文華東方酒店資遣部分員工 6/1起暫停訂房

雖然武漢肺炎疫情趨緩，仍有飯店已經快要撐不下去。台北文華東方酒店今天證實將資遣部分員工，且從6月1日起暫停訂房服務，但餐廳及婚宴仍照常提供。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情降溫，國內已連續45天無本土病例，國內也逐步解禁，並將開始振興國內旅遊，不過今天卻傳出台北文華東方酒店將裁撤所有客房部員工，相當於全酒店一半以上的員工，且短期內不再接受訂房。

台北文華東方酒店晚間發出聲明證實，6月1日起將暫停訂房服務，但餐廳及婚宴仍照常提供，也將資遣客房部部分員工。

台北文華東方酒店表示，住房主要依賴國際來台高端市場，但由於國際疫情仍不明朗，目前還無法看見邊境管制解封的那天，因此決定先暫停訂房業務，但餐廳、婚宴仍有國旅市場支撐，因此不受影響。

台北文華東方酒店也強調，暫停訂房業務後將針對客房部員工工作進行調整，也會資遣部分員工，但一切都合乎勞動法規，絕對會保障勞工權益。

台北文華東方酒店說，至於客房暫時的關閉何時重新開放，會視疫情發展而定，期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動時，台北文華東方酒店會盡快回復全館運作並再度以最好的傳奇式經典服務，舒適雅致的客房與設施，來迎接每一位一向支持及愛護文華東方的賓客。