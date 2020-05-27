武漢核酸檢測千萬人宣稱「零確診」？ 網友諷：十分慶幸能夠生在中國

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）武漢當局日前宣佈10天內普篩全市1100萬人，被稱為「十天大會戰」，外傳中間因陽性率太高而喊停。25日有中國微信公眾號突然以「武漢，徹底穩了！」高調宣揚武漢政府已經完成全市檢測，強調「目前尚未發現1例確診患者」。

進階閱讀：武漢1100萬人進行核酸檢測 傳陽性率高達10%嚇得叫停！

中國微信公眾號「財經要參」25日高調宣傳武漢政府完成900多萬居民的採樣，檢測出161例無症狀患者，由於中國將無症狀患者排除在確診案例中計算，所以本次的核酸檢測，並沒有發現1例確診患者。在這之後，許多微信公眾號跟進，刊出標題及內容大同小異的相似文章。

該公眾號宣揚，「無症狀感染者，絕大部分不會變成真正發病的陽性感染者，絕大多數都可以自愈。」

該公眾號諷刺美國的核酸檢測，要民眾付錢，導致許多美國民眾就算有不舒服也不敢去醫院檢測，還批評美國號稱擁有地球最強檢測能力，2個半月也才做了700萬份檢測而已。而武漢在10天之內完成上千萬份的檢測！

該公眾號中貼出一張精美的圖片，寫著「十分慶幸能夠生在中國、它給了我們世界上最高的安全感」等自我感覺良好的術語，企圖催眠自己與一眾網友。

《新唐人電視台》報導，在疫情之初，由於中國隱匿疫情，噤聲吹哨人，放任人民竄逃至各國，導致新型冠狀病毒在各國延燒，5百多萬人染疫，30多萬人因此死亡。

由於各國對中國掩蓋疫情一事相當不滿，北京當局只得清洗武漢政府內部官員以平眾怒。報導中提到，疫情發生將近5個月以來，中國隱匿疫情的證據被美國及五眼聯盟所掌握。美國總統川普的高級顧問班農4月24日就在自媒體上驚爆，造成全球30多萬人死亡的武漢肺炎，乃洩露自中國的武漢P4實驗室，中國企圖掩蓋證據，導致大批研究員相繼出逃。

進階閱讀：美國班農：中國武漢P4實驗室逃亡高級研究員 將公開揭露病毒機密

此外，本次「十日大會戰」中有網友爆料，當地武鋼總醫院的1402份核酸檢測中，居然有10%的檢體都呈現陽性反應，比先前《財新網》偷偷披露的5-6%還要高。一般而言，被中國政府屏蔽、刪除的文章，其真實性皆相當高，所以外界對於本次武漢高調宣傳「零確診」也保持懷疑態度。

報導提到，雖然本次宣傳的是網路的公眾號，但是從預先製作的海報及引述的數據內容來看，本次的宣傳應該與官方脫不了干係。

擅長網路宣傳的北京當局，在引導輿論上總是先由民間媒體拋出議題測水溫，看民眾反映，若民眾反彈激烈，北京當局也可以藉由懲罰該媒體等來切割、自保。

（截圖自微信搜一搜）