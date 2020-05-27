國經協會與國際商會攜手杜奕瑾、胡天盛　直播對談疫情下數位商機

中華民國國際經濟合作協會(簡稱國經協會)暨國際商會中華民國委員會(ICC Taipei)27日「疫情下的數位商機研討會—國際商會(ICC)經驗分享」，與會現場及線上同步直播報名人數超過150人。

本次會議由經濟部國際貿易局劉志宏副局長擔任貴賓致詞，台灣人工智慧實驗室（AI Labs）杜奕瑾創辦人及國際商貿文化交流基金會胡天盛執行長分別就「台灣AI現況及未來趨勢暨參與ICC哥倫比亞會議心得分享」及「疫情下數位商機的發展」主題進行分享。本次會議除針對COVID-19疫情下數位商機的發展趨勢進行交流，幫助企業善用科技創新，形塑企業經營競爭力，同時就參與國際商會 ( International Chamber of Commerce, ICC) 相關會議之心得分享，協助企業了解國際商會(ICC)提供國際商務服務。

國經協會目前與全球98個國家之151個工商團體或經貿機構建立友好合作關係，每年在國內外舉辦50場以上之民間雙邊經濟合作會議。

國際商會(ICC)為全球性商工組織，成立迄今已有百年歷史，參與超過100多個國家(地區)，主要功能為代表工商界在聯合國及政府間國際組織擔任諮詢機構及全球工商界發言人，制定國際貿易慣例與規則，包括國貿條規、信用狀統一慣例及銀行作業慣例，同時針對貨物通關便捷、商務仲裁及原產地證明(C/O)等均由國際商會制定，瞭解掌握國際商會功能參與渠活動至關重要。國際商會在台業務是由國經協會負責。

為使台灣業者掌握後疫情時代數位轉型的先機，及深化對國際商會(ICC)的了解，本會特辦理此研討會，促進交流合作。