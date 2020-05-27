AR擴增實境搬上新北技藝績優表揚 得獎師生將與市長分身互動

照片由新北市政府教育局提供
照片由新北市政府教育局提供
AR擴增實境搬上新北技藝績優表揚！因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，新北技藝競賽暨技藝教育績優人員表揚典禮今年改為4場拍攝活動，以降低群聚風險。今(27)日運用AR擴增實境技術，預錄市長互動及祝福影片，讓市長分身屆時可以到四個會場，為每個參與的得獎者頒獎並留下專屬合影，讓頒獎變得更客製化且有趣多元。
今年新北市國中技藝競賽共辦理了12職群31項主題競賽，計有1,743名選手參賽，其中501位選手脫穎而出獲獎；另共計有85位師生獲得本市技藝教育績優人員殊榮。為防疫需求與人潮分流，教育局於6月8日至6月12日安排四場次至重慶國中等四校進行表揚典禮擴增實境拍攝，邀請技藝競賽各職群各項1至6名得獎學生及技藝教育績優獲獎人員，共約240位獲獎師生參與。屆時得獎者將可以與市長的影像擊掌互動並從市長手中頒發獎狀，拍攝完並將提供每位參與者受獎影片及照片USB留念。
侯友宜市長表示，新北市非常重視技職教育與學生適性發展，鼓勵學生藉由寒暑假職業試探育樂營、技藝社團、技藝教育課程、技藝競賽與新興產業職業試探課程等不同的途徑，找出自己的優勢與潛能，希望技職能讓每一位同學找到自己的方向，也期待這群未來的技職菁英都能成為瞬息萬變的職場贏家。
今天拍攝還有5位參與示範的學生，他們自信地與市長互動，說明自己學習技藝的歷程與收穫。新莊國中劉懿嫺獲得國中技藝競賽餐旅職群廚藝製作主題第一名，雖家境清寒但從未放棄學習，主動進行生涯探索並鎖定餐旅職群學習，表現優異。穀保家商蔡庭瑄在國中時參加抽離式技藝教育，發現對設計職群最有興趣，不斷超越自我克服困難，被老師推薦代表學校參加108全國商業類技藝競賽網頁設計職種榮獲金手獎佳績，打敗各校網頁設計高手獲得全國第一！崇林國中呂大全從小就喜歡動手自己完成事情，國一至國三共參加過六次國中職業試探育樂營，對組裝及繪圖產生高度興趣，在機械職群機械識圖與製圖榮獲第3名佳績。尖山國中鄭淑婷為台印新住民子女，學習中文時間僅有2至3年，參與學校美容美髮技藝班展現天分及努力，榮獲國中技藝競賽家政職群美容佳作。中正國中廖嘉翎希望能幫忙家中經濟，早早下定決心走向技職，反覆練習，獲國中技藝競賽家政職群烹飪主題第1名。
新北市教育局表示，108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，在扎根技職面向，將積極擴大推動國中小職業試探教育與技藝教育，培育具實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才，讓每個孩子都能在變動的世界中佔有一片新天地。