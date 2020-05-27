AR擴增實境搬上新北技藝績優表揚 得獎師生將與市長分身互動

AR擴增實境搬上新北技藝績優表揚！ 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 新北技藝競賽暨技藝教育績優人員表揚典禮今年改為4場拍攝活動， 以降低群聚風險。今(27)日運用AR擴增實境技術， 預錄市長互動及祝福影片，讓市長分身屆時可以到四個會場， 為每個參與的得獎者頒獎並留下專屬合影， 讓頒獎變得更客製化且有趣多元。

今年新北市國中技藝競賽共辦理了12職群31項主題競賽， 計有1,743名選手參賽，其中501位選手脫穎而出獲獎； 另共計有85位師生獲得本市技藝教育績優人員殊榮。 為防疫需求與人潮分流， 教育局於6月8日至6月12日安排四場次至重慶國中等四校進行表 揚典禮擴增實境拍攝， 邀請技藝競賽各職群各項1至6名得獎學生及技藝教育績優獲獎人員 ，共約240位獲獎師生參與。 屆時得獎者將可以與市長的影像擊掌互動並從市長手中頒發獎狀， 拍攝完並將提供每位參與者受獎影片及照片USB留念。

侯友宜市長表示，新北市非常重視技職教育與學生適性發展， 鼓勵學生藉由寒暑假職業試探育樂營、技藝社團、技藝教育課程、 技藝競賽與新興產業職業試探課程等不同的途徑， 找出自己的優勢與潛能，希望技職能讓每一位同學找到自己的方向， 也期待這群未來的技職菁英都能成為瞬息萬變的職場贏家。

今天拍攝還有5位參與示範的學生，他們自信地與市長互動， 說明自己學習技藝的歷程與收穫。 新莊國中劉懿嫺獲得國中技藝競賽餐旅職群廚藝製作主題第一名， 雖家境清寒但從未放棄學習， 主動進行生涯探索並鎖定餐旅職群學習，表現優異。 穀保家商蔡庭瑄在國中時參加抽離式技藝教育， 發現對設計職群最有興趣，不斷超越自我克服困難， 被老師推薦代表學校參加108全國商業類技藝競賽網頁設計職種榮 獲金手獎佳績，打敗各校網頁設計高手獲得全國第一！ 崇林國中呂大全從小就喜歡動手自己完成事情， 國一至國三共參加過六次國中職業試探育樂營， 對組裝及繪圖產生高度興趣， 在機械職群機械識圖與製圖榮獲第3名佳績。 尖山國中鄭淑婷為台印新住民子女，學習中文時間僅有2至3年， 參與學校美容美髮技藝班展現天分及努力， 榮獲國中技藝競賽家政職群美容佳作。 中正國中廖嘉翎希望能幫忙家中經濟，早早下定決心走向技職， 反覆練習，獲國中技藝競賽家政職群烹飪主題第1名。

新北市教育局表示，108年起推動4年4億元的「贏得未來· 技職人才」計畫，在扎根技職面向， 將積極擴大推動國中小職業試探教育與技藝教育，培育具實作力、 創新力及跨域力之國際專業技術人才， 讓每個孩子都能在變動的世界中佔有一片新天地。