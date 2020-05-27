許旭倫以巢為原點 構築有情新生命

新北市政府文化局自5/27至6/14止於新北市藝文中心第二展覽室展出「以巢為原點：許旭倫陶藝創作展」，國內知名陶藝術家許旭倫以巢形塑生物空間，象徵大地孕育棲息的生命之相，化土衍生，巧奪萬象，讓觀者讚嘆不已!
藝術家許旭倫20年來的陶藝創作路，不斷地突破自我極限，此次展覽以人類房舍、鳥巢、蟻穴及蛛網分別呈現“巢”的樣貌。許旭倫表示其昔日創作都有“巢”的影子，他說「自然界的每一個生物都有自己的居所、自己的巢穴，那是生命的起點、庇護之所。」或許是來自於自己童年的昆蟲及動物養殖經驗，又或是在空地蓋屋辦家家酒的遊戲養成，他形容自己的創作就像是一種“築巢”的過程，以泥條圈疊、用手捏塑，慢慢構築形體再加以裝飾。他取材於大自然的生命樣態，不斷地透過創作展現他對生命情感的依歸以及空間環境破壞的表述關懷。
許旭倫擅長將記憶中的萬物殊相轉化成刻畫對象，透過寫實技法仿生，直接對物象的挪移和質感的模擬，如<過客>岩石上屹立的殘破屋瓦、以及<擇木>表述荒木的百般姿態。物件表層的處理方式也因他多年從事釉藥研發的經驗發揮的淋漓盡致，如地景、地貌為求表面風化紋顏色的逼真，利用釉藥中的「鐵水」來製造鏽蝕的褐色，表現岩石上氧化鐵色彩的變化，凸顯作品<大地連結>的厚實質感；也有以氧化錳燒製出如黃金般的釉色，具體體現健康、貴氣的珊瑚的形貌<連結-幻>等，形形色色，匠心獨運，令人驚嘆。
孕育生命需要巢，巢由點、線、面構築形成一個空間，展覽分別展開框架、保衛、孕育、連結、展翼等系列創作展示，除絕美的陶藝作品外，亦將議題結合五組茶具，以巢意(納茶水)概念實踐藝術融入日常。更多活動訊息請至新北市藝文中心官方網站(https://www.artcenter.ntpc.gov.tw)與粉絲專頁查詢。
藝術家許旭倫於工作室中。(照片由新北市政府文化局提供)