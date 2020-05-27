中華電信打造多雲交換平台直達三大國際公雲

「擁抱雲端」現已成為企業重要的轉型策略之一， 中華電信多雲交換平台(CHT Multi-Cloud eXchange, CMCX)，使用專屬線路連接Amazon Web Services、Microsoft Azure，以及Google Cloud Platform三大國際公雲，讓企業關鍵應用服務享有高安全、 低延遲與高可靠度的優質連線品質。為滿足客戶，更以「頻寬升級」 、「快速回應升級」、「備援架構升級」等三項優勢， 提供最大定額頻寬、專屬線路及7種以上備援架構， 為企業打造致勝多雲戰略。

中華電信多雲交換平台CMCX，為滿足客戶各種使用情境， 提供一、「頻寬升級」即提供最大定額頻寬， 讓企業穩定傳送重要資料；二、「快速回應升級」係使用專屬線路， 直接連結公有雲，大大縮短資料傳輸回應時間；三、「 備援架構升級」則提供7種以上備援架構規劃， 確保重要機密資料傳輸不中斷。客戶可彈性使用專屬數據專線或VP N(Virtual Private Network)虛擬專用網路，經由多雲交換平台CMCX直連A WS Direct Connect、Microsoft Azure ExpressRoute、Google Cloud Interconnect國際公有雲， 讓企業享有高連線品質與高規格的資料保護機制， 更可放心傳輸機敏資料。

中華電信係國內營維運經驗最豐富與規模最大之資通訊電信業者， 也是跨國企業仰賴的重要合作伙伴，除具備高頻寬優勢、 全國最高市佔率的IDC 、自有雲端資料中心、資安解決方案等強項， 更是企業客戶可靠且值得信賴的專業網路連線顧問， 可為企業量身打造可擴展、高彈性、有經濟效益的整體解決方案， 提供客戶完整技術支援與售後服務，協助企業掌握全球商機， 攜手邁向更好的未來！