仁愛之家3人組研究跌倒因子及預防 獲侯友宜市長頒贈自行研究案特優獎

高齡化社會，老年的健康議題備受重視，其中「跌倒」 是老年人常見且影響重大的生活危機事件， 因為老人跌倒會提高失能及死亡的風險， 也增加許多照顧及醫療的成本。新北市仁愛之家保健組長蘇秀綾、 社工組長余家榮和秘書馮曉郁3人，以「 機構老人跌倒危險因子之探討」為題，進行研究報告， 獲得新北市自行研究案特優獎，27日接受市長侯友宜頒獎表揚。 3人在仁家服務均超過10年以上， 從實務上發現住民在意外事件類型統計以跌倒居多， 甚至有個案原本住在健康的安養區， 卻因發生跌倒變成臥床重症患者，必須轉至養護區的實例， 因此透過研究探討跌倒的因素，以提出因應預防之道。 3人從研究中發現， 長輩會發生跌倒主要有環境因子和個人自覺危險因子二大部份， 環境因子中包含地面不平濕滑、光線不佳及床具不當等； 而個人自覺危險因子當中以肌力退化、 危機辦識不足及缺乏求助習慣為主。 因此3人在研究中也提出具體改進作為，包含環境設備的改善， 如減少戶外路面不平整及高低差、 定期清除院區青苔處減少路面濕滑、加強院舍內外光線補充、 調整住民床高及床欄，以適合每位長輩的個別狀態。 至於一般居家的預防，3人也提出具體的建議， 包含長輩平時行進的動線避免有雜物、浴室避免濕滑、 走道加裝扶手、合適的家具和寬鬆合身的衣著， 以及加強腿部肌力的活動等。 仁愛之家主任吳欽仁表示，透過研究報告， 仁家加強各項設施設備的改善，也強化長輩的跌倒預防宣導， 讓長輩了解自己身體退化，平時起身坐臥必須小心， 養成求助的習慣，善用緊急服務鈴； 而照顧者對於長輩的行動也必須適時給予協助和扶持， 加強適合各類長輩站立、步態、強骨健肌的體適能活動等。