【太划算】雲林推8條海陸旅遊路線6/10開放報名 2日遊居然只要500元！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著國內武漢肺炎疫情放緩，雲林縣政府拼觀光，量身打造8條海陸旅行特色路線，串聯雲林山、海、平原13個鄉鎮市，民眾可親身參與各種農漁體驗，包括摘玉米、現烤烏魚子等，還能大啖雲林手路菜饗宴包括海鮮大餐，深度體驗雲林豐富的物產，將於6月10日起開放網路線上報名。

雲林縣長張麗善在記者會上表示，針對雲林縣民（身分證、設籍在雲林縣、目前在雲林縣工作或就讀雲林縣學校)規劃推出｢雲林安心旅遊Let’s GO！｣系列活動，包括雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」等多樣遊程，6月10日起開放網路線上報名。

張麗善表示，根據交通部觀光局統計資料，去年雲林縣觀光人次增加兩百五十萬人次，雲林縣第一階段針對縣民推出雲東經典步道「森呼吸遊程」及雲西海陸深度「微旅行」遊程。

其中「雲東」、「雲西」這兩種體驗遊程一日遊是全程免費。二日遊每人只要500元就能享受超值優惠的套裝遊程。

（圖/ 雲林縣政府）

文化觀光處處長陳璧君指出，配合疫情安心旅遊，共推出4條二日遊（7梯次）及4條一日遊（4梯次），共8條量身訂作的「海陸深度」特色路線，串接雲林山、海、平原共13個鄉鎮市、將近20個在地特色店家，帶您親身參與各種農漁體驗如拔芋頭、摘玉米和現烤烏魚子、自製水果冰，大啖手路菜饗宴包括海鮮大餐、庄園的五行料理、老街巷弄辦桌宴及地方特色美食。

此外，民眾也可前往古坑，被雲林咖啡地圖的氤氳香氣環繞，在媽祖的庇護聖光中開啟一日精彩，跟著大橋說書人穿越西螺的前世今生，超多本次唯一隱藏版行程，讓民眾深度體驗雲林豐富的物產，同時感受最樸實道地的人情味。

西螺延平老街（圖/ 雲林縣政府）