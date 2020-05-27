世界經期衛生日　台灣子宮鏡醫學會：經血量過多應積極就醫　莫當二等「宮」民

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每年的5月28日是「世界經期衛生日」，韓健明醫師呼籲女性朋友們，平時若有經血爆量、嚴重經痛等問題，除了自行服用止痛藥外，更應該積極接受治療，不要成為「等到病情嚴重到要拿子宮」的二等「宮」民。

32歲的百貨公司櫃姐敏敏長期經血量多，不僅白天每半小時就得更換一次35公分的夜用型衛生棉，而且總伴隨著嚴重經痛，甚至暈眩無力，就醫後發現患有子宮肌腺症與肌瘤導致嚴重貧血，血紅素只有正常女性的一半，最後藉由子宮鏡手術再搭配子宮內避孕器，終於讓她擺脫多年來的困擾。

台灣子宮鏡醫學會理事長暨禾馨民權婦幼診所婦產科韓健明醫師表示，依照女生換衛生棉的時間來看，如果短於2小時就要換或是白天就要使用夜用衛生棉，就已經是經血過多。

韓健明醫師說明，經血量過多主要是子宮內膜出問題，如內膜長瘜肉、子宮肌腺症、肌瘤、或是內膜癌症等，如同子宮內有多處違章建築，此時可以利用子宮鏡，將這些違章建築拆除，再搭配子宮內避孕器，解決經血過多的問題。

而目前經血過多的治療還是以藥物為主，包括使用口服避孕藥或黃體素，但有部分患者會出現頭痛、體重增加等副作用；目前治療的趨勢是使用子宮內避孕器，透過長期緩慢地釋放黃體素，直接作用在子宮內膜上，因此在全身血液中的濃度非常低，能大幅改善體重增加與頭痛等副作用。

韓健明醫師補充，根據他個人超過十年的臨床使用經驗，患者使用子宮內避孕器後，經血量會大幅減少，甚至無月經，並非更年期或經血滯留體內，而是透過藥物減少內膜生成，使血紅素恢復正常，明顯改善貧血及經痛等症狀。

另外，子宮內避孕器不影響女性排卵功能，也不會影響荷爾蒙分泌，倘若患者有生育計畫，只要在計畫懷孕前一到兩個月取出，就可以懷孕。