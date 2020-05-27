是政治還是技術問題？！ YouTube狂刪批評中國留言　發言人：「系統出錯」正在調查

YouTube在26日承認，該影音平台確實會刪除含有批評中國共產黨特定用詞的留言 (圖/Getty Image) YouTube在26日承認，該影音平台確實會刪除含有批評中國共產黨特定用詞的留言 (圖/Getty Image)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）YouTube昨 (26)日承認，該影音平台確實會刪除含有批評中國共產黨特定用詞的留言，但這是自動過濾系統發生「錯誤」，該公司已經展開調查。

影音網站巨擘YouTube用戶發現，在影片下方留言批評中國共產黨，而且用到中文「共匪」 、「五毛」等侮辱中國的字眼，會在15秒內自動遭到刪除。

YouTube一名發言人說，經內部討論後發現是系統出錯，已經展開調查。他也說，這並非是YouTube政策修改所導致。

不過科技網站The Verge質疑，如果只是單純的系統錯誤，為何長達6個月都沒人發現？The Verge指出，此現象從2019年10月就已經出現 。

CNET網站26日也報導，YouTube母公司Google與中國的關係，近期遭到嚴厲批評 。Google雖然在2010年因為共同創辦人Sergey Brin認為中國當局採取網路言論審查（censorship of the web) 等極權措施，決定退出中國搜尋引擎市場。但兩年前Google卻試圖提供中國一個可以過濾敏感字眼的搜尋產品。

這項被稱之為蜻蜓計畫 ( Project Dragonfly)的產品據稱可過濾「學生抗議」(student protest)、「諾貝爾獎」(Nobel Prize)等可能惹惱中國的用詞。但蜻蜓計畫曝光後遭Google員工與人權團體抗議 。

另一項遭人非議的就是Google於2017年在北京設立人工智慧AI實驗室，去年（2019年) 時任美國參謀聯席會議主席鄧福德上將 (Joseph Dunford) 就批評Google這項作法形同「間接幫助中國軍方」( indirectly benefiting the Chinese military) 。Google母公司Alphabet執行長Sundar Pichai，為此特別拜會鄧福德上將與川普總統，討論Google與中國的關係 。