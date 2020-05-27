留下穆斯林開齋祝福語 即可參加庇護工場抽獎活動

在穆斯林齋戒月結束後，臺北市庇護工場特別於臺北市政府南區1樓的ENJOY臺北餐廳推出「穆斯林開齋祝福語，即可參加庇護工場抽獎活動」，消費滿100元即可參加抽庇護工場好禮，還有機會免費將商品帶回家！

臺北市政府蔡炳坤副市長表示，今年因為受傳染病疫情影響，無法為穆斯林移工朋友辦理開齋節歡慶活動，特將開齋節當天進行的留言祝福活動，再延伸至市府大樓，特定選在臺北市庇護工場ENJOY臺北餐廳，讓市府員工及民眾可以參與，一起為所有的穆斯林移工朋友祈福。

他也親自到現場寫下祝福「臺北就是您的家」，祈祝疫情早日過去、移工開齋節快樂，他並仔細端詳民眾的祝福留言，感受市民朋友的熱情祝福。民眾參與本次活動留言後，於現場購買庇護工場商品滿100元就可以參加抽獎，獎項最高可以折抵100元。

活動時間只到5月29日中午1點30分，每日抽獎限量100份，歡迎民眾踴躍參加！蔡炳坤也採買了諸多庇護工場商品，以行動表達對身障就業的支持。

臺北市勞動局局長陳信瑜特別大力推銷庇護工場的產品！她表示，受到疫情影響，臺北市對庇護工場紓困都上路了，補助款撥補一切正常，但最重要的還是消費者的支持，在疫情趨緩後，也希望衝一波買氣。

陳信瑜邀請洽公市民及市府員工都能來留一句祝福、帶一份產品、再抽一份好禮。下半年勞動局也還會推出多場庇護工場產品促銷活動，及移工的文化交流活動，歡迎市民朋友參加。（新聞轉載自新住民全球新聞網）