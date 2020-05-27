中國武術掌門人吹噓曾打遍英國無敵手 開賽30秒遭打趴

（台灣英文新聞/ 綜合外電報導）中國「混元形意太極」掌門人馬保國5月17日在中國山東的搏擊賽事上，挑戰50歲的業餘搏擊愛好者王慶民，30秒被KO，倒地無法動彈被緊急治療，跌破眾人眼鏡。

事實上，原本馬保國要對戰的是70歲太極大師李賢春，但是賽前臨時換上王慶明上場。對於30秒打趴「太極掌門人」，王慶明表示自己也很意外。

69歲的馬保國是中國混元形意太極的掌門人，微博上的自我介紹上稱「祖上我爺爺、二爺都是山東臨沂當地方圓百里的武林高手」「爺爺繼承馬家祖傳功夫，在抗日戰爭中殺過日本人」。

他曾多次對外宣稱，自己曾打敗包括歐洲MMA冠軍厄文（Peter Irving）等眾多國外好手，旅居英國多年無敵手。

但遭厄文反駁表示，因為對方是老年人，所以這是事先安排的假打。

馬保國近來頻頻放話要挑戰世界格鬥冠軍並首次衛冕成功的張偉麗，表示張偉麗在冠軍賽上的打法太蠢，沒有學到傳統武術。自己要與她切磋一二，絕對會對她手下留情。

5月16日晚間，馬保國在中國社交平台微博上表示自己將參加搏擊比賽「演武堂之江湖十六」，要為中國傳統功夫正名。馬保國還要求網友需要交5塊人民幣才能看到直播，一時之間網民議論紛紛。

5月17日的比賽中，原本的對手70歲太極大師李賢春在體檢時，醫生表示他的身體不適合這樣劇烈的賽事，便臨時更換成50歲的山東淄博武術大賽冠軍王慶明。

比賽開始30秒內，馬保國被連連擊倒3次，第三次被擊中下巴後乾脆倒地昏迷不醒，可能連馬保國自己也沒有想到，這場戰事會以這麼丟臉的失敗告終。

馬保國慘敗後，他的官方微博下畫風大轉，有網友批評「馬大師被KO倒下的樣子很太極」「花了5塊錢看你直播，結果30秒就躺下了，真不值得」「天天騙人，騙到連自己都相信了」

還有網友看了比賽影片說，我覺得真正嚇尿的是藍方選手，都不知道怎麼回事，就是試探性的出個直拳，就差點出人命。

《自由時報》報導，KO「武林高手」的王慶明在賽後表示，自己在比賽前根本不知道對戰的是有名的馬保國，自己沒有接受過專門的系統化練習，只是將練武當做業餘愛好，沒想到意外獲勝，純屬僥倖。

馬保國事後在微博表示，武林中人要以和為貴，要講武德。並喊冤道，因為對方是健身房的人，有備而來，而且自己是被偷襲的，對方沒有武德。

馬保國說，中國功夫講究點到為止，我把右拳放在他的鼻子上，如果我發力，一拳就能打折他的鼻子。